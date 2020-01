SAVARD, Pierre-Éloï



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 17 décembre 2019, à l'âge de 90 ans et 6 mois, est décédé monsieur Pierre-Éloï Savard, époux de feu madame Françoise Boily, fils de feu madame Lietta Thibault et de feu monsieur J-Almas Savard. Il demeurait au Lac Beauport.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière du Lac Beauport. Il laisse dans le deuil ses fils: Michel (Isabelle Bélanger), André (Joce-Lyne Paré) et Jean-François; ses petits-enfants: Clément (Jessica Hamel) et Marie-Christine (Kevin Gauvin); ses arrière- petits-enfants: Éliott, Victor et Harvey; sa sœur Irma; ses belles-sœurs: Lorette, Georgette, Jeanne d'Arc et Jeannine; ses beaux-frères: Rosaire et André; de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient également à remercier le personnel de l'unité de soins palliatifs du quatrième étage de l'Hôtel-Dieu de Québec, pour les bons soins prodigués et l'accompagnement qu'elle a reçu. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Québec Téléphone: 418 657-5334 Courriel: cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web: www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.