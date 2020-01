[BALADO] La Zone payante est à Kansas City pour la demi-finale opposant les Titans aux Chiefs!

Un autre prolifique dimanche de football est à nos portes dans la NFL, alors que les demi-finales qui donneront accès au Super Bowl se dérouleront à Kansas City et à San Francisco.

Un coanimateur du balado La Zone payante, le journaliste du Journal de Québec Stéphane Cadorette, est à Kansas City en vue du duel de dimanche, et on discute avec lui de ce qui se passe sur le terrain!

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous

La fiche d'une victoire et huit revers d'Andy Reid contre les Titans «joue clairement dans la tête du monde ici (à Kansas City), a explique le journaliste Stéphane Cadorette, durant le balado. Je parle pas des joueurs et des coachs, mais les gens ont peur de cette fiche-là. C'est un peu la grande question. Pourquoi c'est sa bête noire? Qu'est-ce qui arrive contre cette équipe-là?»

Dans La Zone payante, on vous présente aussi quelques extraits d’entrevue du joueur québécois des Chiefs Laurent Duvernay-Tardif, on y va de nos prédictions pour les deux matchs du week-end et on parle de Luke Kuechly, qui a surpris tout le monde cette semaine en annonçant sa retraite à l’âge précoce de 28 ans.

Bonne écoute et bon dimanche de football!

Vous aimez discuter de la NFL et de fantasy football? Nous vous invitons à vous abonner aux pages Facebook NFL Fans du Québec et Nos précieux conseils de fantasy football. Vous pouvez aussi écrire un courriel à l'équipe d’animateurs de La Zone payante, à lazonepayante@quebecormedia.com, si vous souhaitez nous faire des suggestions ou nous poser des questions sur la NFL.

La Zone payante est coanimée par Matthieu Boivin, Jean Carrier et Stéphane Cadorette