SAUVÉ, Monique Morin



Au CHU Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1 janvier 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Monique Morin, épouse de feu André Sauvé. Elle était la fille de feu monsieur Ernest Morin et de feu dame Maria Roy. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à lapour crémation. La famille recevra les condoléancesde12h à 13h etLes cendres seront déposées au printemps au cimetière de Loretteville, sous la direction de laElle laisse dans le deuil, ses enfants, gendres et belles-filles: Christine (Serge), Wilfrid (Jocelyne), Alain (Jocelyne), Diane, Claude (Suzanne); ses petits- enfants et ses arrière-petits-enfants: Kathelyn (Jeffrey), Mary-Celeste, Monya (René), Bianka, Mégan, Tchad, Thaly, Léakym, Anthony, Magaly (Francis), Donovan, Andrew, Josée-Anne (Nicolas), Ariane, Coralie, Karine, Samuel, Mélina; ses frères et sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus), 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél. : 418 525-4385, site Internet : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.