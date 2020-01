OUELLET, Fernande Thiffault



À Québec, le 17 décembre 2019, est décédée à l'âge de 92 ans, Fernande Thiffault, épouse de feu Jean-Robert Ouellet. Elle était la fille de feu madame Juliette Dessureault et de feu Gustave Thiffault.Elle était la mère de: Jean-Claude (Denyse Villeneuve), Paul-André, Lucie (Nobuo Mizutani), Claire (Kostas Fytas) et de feu Marie. Elle était fière d'être la grand-mère de petits-enfants provenant de cinq nationalités différentes: François, Nicolas, Sophie, Charles, Julien, Douglas, Julia, Daniel et Anne. Elle était la sœur aînée de feu: Louis-Georges (feu Denise Dulong), Charles-Édouard (feu Thérèse Tousignant), Georgette (feu Jean-Marie Métail), Jeanne-Mance (Jacques Trudel). Elle laisse dans le deuil ses frères cadets René et Camille (Pierrette Fréchette) ainsi que sa sœur Huguette (Françoise Filion). De la famille de son époux, elle laisse dans le deuil son frère Paul Ouellet ainsi que sa cousine Marie-Paule Ouellet Stewart. Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousines, cousins, nièces et neveux, amies et amis pour chacun desquels elle se faisait un devoir de dire un " bon mot ". Elle a œuvré en éducation pendant plus de 30 ans et principalement dans la paroisse de Sainte-Geneviève à Ste-Foy. Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à un organisme intervenant auprès des jeunes d'ici ou d'ailleurs pour assurer leur développement ainsi qu'à la Fondation de la Maison Michel Sarrazin dont elle admirait l'implication des bénévoles y œuvrant. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi, 17 janvier 2020 de 19 h à 21 h ainsi quede 9 h 30 à 10 h 45et réception à 12 h. L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure.