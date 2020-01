BRETON, Martin



À son domicile de Lévis, le 2 janvier 2020, à l'âge de 48 ans et 3 mois, est décédé Martin Breton, fils de monsieur André Breton et madame Madeleine D'Amours. Il demeurait à Lévis autrefois de St-Charles-de-Bellechasse. Il laisse dans le deuil ses parents: monsieur André Breton (Madeleine D'Amours), son frère: Pascal (Marie-Lou Lessard), sa filleul: Jessica Breton (Guillaume Thibault), Dany Breton, Liam Breton-Lessard, Meaven Breton-Lessard; oncles et tantes cousins et cousines et de nombreux ami(e)s et collègues de travail. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire, de 9 h à 10 h 45.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC 261-4715 ave des replats Québec (Québec) G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles à l'église de Pintendre. La direction des funérailles a été confiée à la