Catherine Trudeau: fiston est un habitué de l’opéra

Élie, le fils de 11 ans de Catherine Trudeau, qui l’accompagnait jeudi à la première de l’opéra Nelligan, au Théâtre du Nouveau Monde, est déjà un habitué de ce style de spectacle.

«Son papa travaille à l’Opéra (de Montréal, NDLR), alors on a déjà vu Hansel et Gretel, entre autres», a spécifié Catherine Trudeau, en mentionnant que son garçon, aussi intéressé par le théâtre, a également déjà applaudi les pièces Décembre, Laurel et Hardy et Les voisins.

Élie aimerait travailler dans les arts, mais dit ne pas être «du genre à monter sur la scène». «Il préférerait travailler dans les coulisses comme son papa, a mentionné Catherine Trudeau, qui planche déjà sur un deuxième livre pour enfants, adressé aux 5-8 ans, après avoir lancé «Bérénice ou la fois où j’ai presque fait la grève de tout!». «Si tout va bien», a-t-elle dit, le bouquin devrait sortir à l’automne 2021, toujours aux Éditions La Bagnole.

Michel Tremblay à Key West en amoureux

De passage à Montréal, où il assistait jeudi à la première de l’opéra Nelligan, dont il signait le livret en 1990, Michel Tremblay retournera samedi à Key West, en Floride, où il passe tous ses hivers.

Fait exceptionnel, cette année, son amoureux des 23 dernières années – un psychologue dont il protège jalousement le nom – a prolongé son séjour au soleil auprès de lui.

«Il a eu 50 ans cette année. Il est présentement à Key West pour deux mois. Il s’est payé des vacances de deux mois pour fêter ses 50 ans, alors que, d’habitude, il ne vient que deux semaines», a laissé savoir l’auteur de 77 ans.

En février, Michel Tremblay entamera l’écriture d’un nouveau roman dont il refuse de dévoiler l’histoire pour l’instant.

Emmanuel Bilodeau: une sortie avec beau-papa

Pendant que sa conjointe, Édith Cochrane, assistait à la première des Hardings au Théâtre Jean Duceppe, Emmanuel Bilodeau participait, quelques mètres plus loin, à la première de Nelligan, au TNM, jeudi soir. Et il était accompagné du père de sa douce, Robert Cochrane, pour cette sortie.

Passionné de vélo été comme hiver, le comédien et humoriste – qui travaille justement à un deuxième spectacle solo, avec «un bébé dans les bras» (sa fille Adélaïde a deux ans, NDLR) – avait choisi de se rendre au théâtre en voiture pour l’occasion, inquiet des multiples accidents s’étant produits récemment sur nos routes.