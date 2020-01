FORTIER, Micheline



Le 24 novembre 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée Micheline Fortier, fille de feu Benoit Fortier et de feu Edna Racine. Elle était l'épouse de feu Raymond Roy. Elle laisse dans le deuil sa fille Sylvie Roy (Mario Cloutier); ses petits-enfants : Laurent et Justin Cloutier; ses frères et sa sœur : Gilles Fortier (Hélène Sanfaçon), Jean-Claude Fortier et feu Paulette Fortier (feu Henri Tardif); ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléancesLa famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Manoir St-Patrice pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués.