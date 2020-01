Comme dessert chez Sylvie

Les festivités viennent de se terminer et sans doute que, comme moi, il vous restera deux ou trois soupers ici et là. Récemment, mon amie Sylvie m’a convié chez elle et nous a offert en dessert une combinaison pour le moins surprenante.

Un trio qui peut sembler, à première vue, un peu hétéroclite, mais une fois en bouche saura vous charmer. Et je n’ai trouvé d’autre choix que de vous le partager.

Gelée d’argousier

Photo courtoisie

Il y a à peine 10 ans, vous vous seriez demandé ce qu’est l’argousier. Cette petite baie orangée a depuis su s’imposer. À notre grand bonheur. Riche en antioxydants, en vitamines C et E et en omégas 3, 6, 7 et 9, celui que l’on surnomme le petit fruit le plus riche de la planète possède un goût acidulé bien intéressant qui vous rappellera celui des agrumes.

Produite par Lulu Turgeon, cette gelée accompagnera très bien à la fois le saumon et la truite fumée ainsi que les fromages et le foie gras. Et au déjeuner, sur des bagels, vous partirez du bon pied. À découvrir sans modération.

► Les petits pots de Lulu / facebook.com/lespetitspotsdelulu

Crème brûlée au foie gras

Photo courtoisie

Depuis quelques années, le foie gras prend de plus en plus de place sur nos tables. La démocratisation de ce produit a débuté il n’y a pas si longtemps et aujourd’hui, on ose le cuisiner. L’équipe des Ducs de Montrichard en propose une version différemment cuisinée : en crème brûlée.

Sur un morceau de pain, avec de la gelée d’argousier, c’est un délice. On peut également la brûler quelques instants avec un peu de sucre brun et la prendre telle quelle. Un délice pour les papilles. L’emballage contient quatre petits pots individuels qui s’envoleront très vite.

► Ducs de Montrichard / ducsdemontrichard.com

Le pacte des brasseurs

Photo courtoisie

Pour les gens intolérants au lactose comme moi, vous serez heureux d’apprendre qu’il existe de beaux et bons fromages qui sortent de l’ordinaire. Et c’est le cas entre autres du Pacte des Brasseurs, ce gouda de la Fromagerie La Cabriole. Ce fromage de type fermier, fabriqué au lait de vache, est macéré dans... de la bière. Rien de moins !

C’est la bière Lièvre de Nuit, de la microbrasserie du Lièvre, qui lui donne un goût délicat de café grillé. Avec sa texture crémeuse et ses arômes savoureux, il se marie à merveille avec le foie gras et la gelée d’argousier. Un trio gagnant.

► Fromagerie La Cabriole / fromagerielacabriole.ca