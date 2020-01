Cotes d’écoute: fièvre ardente pour «Épidémie»

Plusieurs téléspectateurs ont attrapé la fièvre d’«Épidémie», si on en croit les cotes d’écoute comptabilisées depuis la présentation du premier épisode, le mardi 7 janvier.

Selon Numéris, l’heure d’introduction de la nouvelle série des auteurs Annie Piérard, Bernard Dansereau et Étienne Piérard-Dansereau («L’imposteur») a «contaminé», à ce jour, une moyenne de 1 592 000 téléspectateurs enthousiastes, un chiffre qui inclut les enregistrements et les écoutes en différé.

En temps réel, le soir même de sa première diffusion, «Épidémie», que réalise Yan Lanouette Turgeon («L’imposteur», «Les pays d’en haut»), avait intéressé 911 000 curieux, toujours d’après Numéris.

En ajoutant à ces données bonifiées les visionnements enregistrés sur sa plateforme web (environ 70 000), TVA estime que c’est un total de plus de 1 657 000 personnes qui ont succombé à l’intrigue du dangereux virus combattu par l’infectiologue Anne-Marie Leclerc (Julie Le Breton) et l’équipe du Laboratoire d’urgence sanitaire.

«Épidémie» a été moins regardée que sa consoeur «Fugueuse la suite» sur internet, 185 000 adeptes ayant convergé vers l’adresse web de TVA pour renouer avec Fanny (Ludivine Reding) et son entourage pendant la deuxième semaine de janvier. Or, «Épidémie» obtient quand même l’enviable titre de deuxième émission la plus populaire sur TVA.ca dans les derniers jours, juste après «Fugueuse».

«Épidémie» occupe la case horaire du mardi, à 21 h, à TVA. Les deux premiers épisodes sont toujours disponibles en rattrapage sur TVA.ca. Le quatrième épisode y sera également accessible en primeur après la diffusion du troisième, mardi prochain, le 21 janvier, à 22 h.