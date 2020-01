PARADIS, Pâquerette



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 3 janvier 2020, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Pâquerette Paradis. Elle est la fille de feu monsieur Raoul Paradis et de feu dame Lauretta Larouche. Elle demeurait à Charlesbourg, autrefois d'Hébertville au Lac-Saint-Jean. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Pola, Yvette (feu Lucien Jodry), Jeanne-Mance (Marcel Bélanger), feu Anne- Marie, feu Jean-Noël (Monique Fortin), feu Donald (Claire Mainguy) et Andrée (feu Michel Carpentier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces, cousins, cousines, amis et amies. La famille recevra les condoléances aude 10h à 13h.La famille tient à remercier tout le personnel de l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche du cancer.