LYONNAIS, André



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 6 janvier 2020, à l'âge de 87 ans et 6 mois, est décédé monsieur André Lyonnais, époux de madame Marina Dubien. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 15 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Jocelyne (Jean-Guy Gobeil), Linda, Serge (Line Gauthier) et Michel (Monique Angers); ses petits-enfants : Élise, Charles (Marie-Christine Guay), Catherine, Vanessa, Mylène, Rémy et Sabrina; ses arrière-petits-enfants : Camille, Antoine, Ariane, Cloé, Daphné et Gabriel. Il était le frère de : Roland (Gisèle), Claire et feu Éliane. Il était le beau-frère de : feu Jean-Marc, feu Lucille et feu Gita. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel, tout particulièrement les infirmières, du CLSC de Limoilou pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson - Région de Québec, téléphone : 418 527-0075, site web : www.prqca.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.