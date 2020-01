VILLENEUVE, Yvon



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 novembre 2019, est décédé à l'âge de 75 ans et 2 mois M. Yvon Villeneuve, époux de feu Mme Irène Larouche; fils de feu Mme Berthe Blanche Cantin et de feu M. Joseph-Émile Villeneuve. Il demeurait à Lévis. Les membres de la famille accueilleront parents et amis aule dimanche 19 janvier 2020, de 13 h à 16 h. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Rivière-Bleue, au Témiscouata. Il laisse dans le deuil ses enfants: Stéphane Villeneuve, Linda Chassé. Il était le frère de: Denis, Jacques (Thérèse Gallant), Michel, Gilles (Louise Lemieux), feu Claudette (Gaétan Deschênes), Francine (Pierre Bédard), Diane, Lisette (Jean-Claude Lachance), feu Ginette, Lucie, Martine, Gaétane. Sont aussi attristés par son départ son beau-frère et sa belle-sœur: Joël (feu Louise Pépin) et Marianne; ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents des familles Villeneuve et Larouche ainsi que ses ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la