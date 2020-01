RACINE, Raymond



A l'hôpital St-Sacrement, le 8 janvier 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Raymond Racine, fils de feu Idas Racine et de feu Edwidge Bouchard et époux de feu Mme Lise Gagnon. Il demeurait à Québec autrefois de Lévis (St-Nicolas). Il laisse dans le deuil ses enfants : Johanne Racine (Dominique Denis), Camil Racine, Nadia Racine (Steve Côté), ses petits-enfants : Sabrina Racine, Jason Racine, Dave Côté et Samuel Côté. Il était le frère de : feu Robert Racine (feu Jeannine Bouchard), feu Jacques Racine (feu Jeannine Asselin), Laurent Racine (Lise Gauthier), feu Jean-Claude Racine (feu Nicole Gauthier) et également le beau-frère de : feu Clermont Gagnon (feu Thérèse Bergeron), feu Marie-Claire Gagnon (feu Raymond Lavoie), feu Jean-Marc Gagnon (feu Rolande Trudel), Jacques Gagnon (feu Denise Joncas), feu Roger Gagnon (Yvonnette Peletier), feu Jeannine Gagnon (feu Gilles Potvin), feu Micheline Gagnon (feu Claude Béliveau), Ginette Gagnon (feu Paul-Émile Tremblay), André Gagnon (Lynne Robinson), feu Raynald Gagnon (Nicole Truchon), Louise Gagnon (Rodrigue Tremblay), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au complexede 12h à 15h30.La famille tient à remercier tout le personnel de la Villa Manoir Montcalm pour les bons soins prodigués à M. Racine tout au long de son séjour.