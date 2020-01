MECTEAU, Joseph-Edmond



Au Centre d'Hébergement Christ-Roi, le 8 janvier 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Joseph-Edmond Mecteau, époux dame Anne-Marie Cauchon. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances 1 heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Anne-Marie Cauchon, son fils Christian; ses petits- enfants: Jonathan, Andréanne et Amélie Frenette (adoptive); son frère et sa soeur: feu Jean-Marie et Louise; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cauchon: Jeanne-D'Arc (feu Roch Dionne), Rolande, Gisèle (Marc Laberge), feu Denise (Yvon Chandonnet), Marcelle, Claudette Laverdière, feu Céline (René Mathieu) et Diane (Gaston Boutet), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est également allé rejoindre: Noël, Clément, Jacques, René, Monique et Gemma. La famille tient à remercier le tout le personnel du Centre d'Hébergement Christ-Roi pour les bons soins prodigués, particulièrement celui du 3e étage. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'église Notre-Dame-de-la-Garde, 761, rue Champlain, Québec, QC G1K 4J6, tél. : (418) 692-2533.