RIVARD, Anita



Au CHUL, Québec, le 30 décembre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Anita Rivard, fille de feu monsieur Louis-Charles Rivard et de feu madame Florence Dussault. Elle demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances aule samedi 18 janvier 2020, à partir de 10 h 30, suivi d'un hommage à 11 h 30. Madame Rivard était la soeur et la belle-soeur de: Rodrigue (feu Solange Lamothe, Francine Turcotte), feu Charles-Borromé (feu Patricia Warrel), feu Pierrette (feu Rosaire Belleau), feu Jeannine (feu Raymond Frenette), feu Huguette (Jean-Guy Morissette, Gisèle Pelletier), feu Gisèle et feu Véronique. Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du CLSC de Donnacona pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des maladies du cœur et de L'AVC, C.P. 460, Succ. L, Toronto, On, M4P 9Z9, www.coeuretavc.ca