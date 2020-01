BÉDARD, Pierrette Sanfaçon



À la Résidence Le Faubourg, le 8 janvier 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Pierrette Sanfaçon, épouse de feu monsieur Antoine Bédard. Elle demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Alain (Johanne Moffet) et Lucie; ses petits-enfants : Caroline (Frédérick Vézina), Vincent (Lisa Tremblay) et Maxime (Rosalie Dumont); ses arrière-petits-enfants : Camille Vézina, Louis Bédard et Élodie Vézina; son frère et ses sœurs : Jeannine (feu Raymond Boivin), Yolande, feu Roger (Annette L'Heureux) et Laurette (Jean-Yves Couture); ses belles-sœurs de la famille Bédard : feu Pauline, Madeleine et Lucille (feu Gérald Alain), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de la résidence Le Faubourg pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec QC G1S 3G3. Tel. : (418) 527-4294.