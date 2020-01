PÂQUET, Jean-Claude



A son domicile, le 10 janvier 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Jean-Claude Pâquet, époux de Mme Georgette Laroche, fils de feu Philippe Pâquet et de feu Marie-Jeanne Bergeron. Il demeurait à Lévis (St-Rédempteur). Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Nathalie (Julien Côté), David; ses petits-enfants: Sabrina Côté et Samuel Côté (Roxanne Vaudreuil); ses frères et sœurs: feu Jean-Noël (Denise Côté), Noëlla (Raymond Lambert), Denis (Dolorès Henri), Denise (feu Jean-Marc Rousseau), feu François (Simonne Paré), Michel (Lisette Dubois), Gaston (Noëlla Houde), Clément (Lucille Demers), Micheline (Jean-Guy Demers), feu Gaëtan (Doris Dubois), Réjean (Réjeanne Demers), feu Bruno; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laroche: Hélène (feu Jean-Paul Genest, Isidore Martineau), feu Henry (Gabrielle Plante), Lucille (Réal Belleau), Pierrette (Julien Rousseau), Denis (Muriel Kane), Pauline (feu Jules Couture), feu Michel, Françoise (Réal Desruisseaux); ses filleuls: Jonathan Pâquet et Michel Bergeron; sa filleule Marie-Claude Laroche, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléancesde 11h30 à 14h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, 2700 chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC. G1V 0B8. Des formulaires seront disponibles à l'église.