BOUCHARD-LÉVESQUE, Gilberte



À l'hôpital St-François-d'Assise, le 10 janvier 2020 à l'âge de 102 ans et 9 mois, est décédée madame Gilberte Bouchard-Lévesque, épouse de feu Charles Lévesque. Elle était la fille de feu dame Annie Sirois et de feu Napoléon Bouchard. Elle demeurait à Québec (arrondissement Charlesbourg). Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Réjean (Diane St-Pierre), Jacques (Guylaine Rivard) et Réal (feu Sylvia Lévesque); ses petits- enfants: Marie-Josée, Venise (Yves Brousseau), Daniel (Josée Lafontaine), Jean-François (Sally Kristo-Lévesque), Jean-Pierre et Brinja (Jerrod Cannon); ses arrière-petits-enfants: Caroline, Benoit, Laurie, Marianne, Jacinthe, Anick, Charles, William, Shivaan, Komi, Rémi, Emma et Thomas; 5 arrière-arrière-petits-enfants, la mère de Marie-Josée, Jean-François et Jean-Pierre: Marguerite Morneault (André Turmel), ainsi que neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille accueillera parents et ami(e)s aupour les condoléances le vendredi 17 janvier 2020 de 16 h à 17h30, en présence des cendres,La famille désire remercier le personnel attentionné des Jardins de Charlesbourg, tout particulièrement madame Lucie Paquette, ainsi que le personnel soignant de l'Hôpital St-François d'Assise, 5e étage-unité coronarienne, pour leur dévouement, leur attitude bienveillante et les soins exceptionnels prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Pavillon St-François d'Assise, 10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, tél.: 418-525-4385.