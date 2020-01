RODRIGUE, Roger



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 23 décembre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roger Rodrigue, époux de dame Mariette Lachance. Il était le fils de feu dame Élise Champagne et de feu monsieur Hector Rodrigue. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Mariette; ses enfants: France (Hugo Drouin), René (Lucie Beaulé); ses petits-enfants: Antoine (Davon), Charles, Louis, Daniel (Gabrielle); ses frères et sœurs: Claude (Lise), Andrée, Germain (Suzanne), Diane (feu Georges-Émile), Lucie, Rémy, Aline (Normand). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lachance: Édith (feu Jean-Claude), feu Claire (Rita), feu Gabriel (feu Thérèse), feu Marc (Pierrette); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier la formidable équipe du centre CRCEO et la merveilleuse équipe des Soins Palliatifs du 4e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec, en particulier la Dr Marjolaine Tremblay, pour leur délicatesse, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Pavillon des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, tél. : 418-525-4385