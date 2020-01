PAQUET, Réjean



À l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Robert Giffard, le 7 janvier 2020, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Réjean Paquet. Né à l'Ange-Gardien, le 23 juillet 1953, il était le fils de feu dame Albertine Mathieu et de feu monsieur Maurice Paquet. Il demeurait à Orsainville. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres àà compter de 14 h.Les cendres seront déposées au cimetière de l'Ange-Gardien à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil son frère Alain (feu Louise Hains, Gisèle Gagnon), son neveu Marcel et sa nièce Isabelle, ses cousines et cousins, et de très nombreux ami(e)s notamment du club d'ornithologie de Québec et ses collègues de Retraite Québec. La famille remercie l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Robert Giffard pour la qualité de leur présence et des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, Tél : 418 657-5334, Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca. Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place. Les funérailles sont sous la direction de