POULIN, André



Au CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus), le 28 décembre 2019, à l'âge de 56 ans et 1 mois, est décédé M. André Poulin, fils de Ghyslaine Vachon et de feu Camil Poulin, conjoint de M. Sylvain Dumais. Natif de Sainte-Marie, il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances au funérarium de lasamedi, jour de la célébration à compter de 12 h. Il a été confié à laIl laisse dans le deuil son conjoint Sylvain Dumais; sa mère Ghyslaine Vachon; ses frères et sœurs: Marc (Danielle Goulet), Danielle (feu Gilles Roy, Clément Giroux), Carolle (Denis Bilodeau), Marie-Josée, Chantale (Martin Joseph); les frères et sœurs de son conjoint: Florent, Madeleine (Paul Tremblay), Céline (François Falardeau), Gaston (Suzanne Poulin), Luc (Raymonde St-Pierre), Roger (Denise Roy), Roch (Lise Poulin), Denise, Christiane (Roger Agnessi), Dominique (Mariette Giguère). Il laisse également dans le deuil ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier le personnel des soins intensifs de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus pour la qualité des soins prodigués et leur profonde humanité. Un remerciement tout spécial à la précieuse Annick. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Synase Complex, 1825, boulevard Henri-Bourrasa, bureau 405, Québec, G1J 0H4): https://fondationduchudequebec.org/