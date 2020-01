Eugenie Bouchard et Leylah Fernandez gagnent leur match à Melbourne

La Québécoise Eugenie Bouchard a facilement remporté son deuxième match des qualifications des Internationaux d’Australie, jeudi, à Melbourne, tout comme Leylah Fernandez, qui a franchi avec panache le premier tour.

La Montréalaise de 26 ans a remporté la victoire contre l’Australienne Maddison Inglis 6-3, 6-1 dans un match à sens unique d’un peu plus d’une heure.

Elle a défait ainsi une des favorites des qualifications et 130e joueuse mondiale.

Plus tôt dans la journée, la joueuse de 17 ans et 213e raquette mondiale, Leylah Fernandez a disposé de la septième favorite de l'étape qualificative, Patricia Maria Tig, en deux manches de 6-2 et 6-3. La Roumaine de 25 ans, 113e au monde, n’a jamais été en mesure d’embêter sa rivale, qui a notamment dominé 20 à 14 au chapitre des coups gagnants.

Plus erratique en fond de terrain, Tig a également éprouvé des difficultés au service. Elle a d’ailleurs commis cinq doubles fautes et n’a réussi que 41 % de ses premiers services.

Le match entre Fernandez et Tig avait été suspendu mercredi en raison de la pluie. La Montréalaise était en avance 6-2 et 4-1 avant la reprise.

Au tour suivant, Fernandez croisera le fera avec la Japonaise Mayo Hibi, qui pointe au 168e échelon de la WTA.

L’Ontarien Peter Polansky, 180e au monde, a subi l’élimination aux mains du Français Alexandre Muller, 231e. Le Canadien de 31 ans s’est incliné en deux manches de 6-1 et 6-2. Muller n’a eu besoin que de 54 minutes pour se débarrasser du Canadien.