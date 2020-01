LACHANCE, Pauline



Au Foyer de Charlesbourg, le 5 janvier 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Pauline Lachance, fille de feu dame Éva Genois et de feu monsieur Odilon Lachance. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie, soit de 13h à 14h. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Patricia Potvin, feu Monique Gauvin), Michel (Octavie Bujold), Richard et Claude (Nathalie Lebel); ses petits- enfants: Alexandre, Jérémie et Mathieu; ses cousins qu'elle considérait comme ses frères André Bourbeau (Monique) et Benoit Bourbeau (Pierrette); ses nièces: Johanne, Sylvie, Martine et leur conjoint. Elle était la sœur de: feu Roland (feu Réjeanne) et feu Jacques (feu Marthe). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Légaré, ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du foyer de Charlesbourg en particulier Mme Anna Poulin (Infirmière) pour leur délicatesse, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'église Saint-Charles-Borromée, 8500, boul Henri-Bourassa, bureau 266, Québec (Québec) G1G 5X1, tél. : 418 781-0377.