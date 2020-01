SIMARD, Cécile Guérin



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 11 janvier 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée dame Cécile Guérin, épouse de feu monsieur Roland Simard. Elle était la fille de feu monsieur Georges Guérin et de feu dame Angélina Jean. Elle demeurait à Beaupré, autrefois de Saint-Tite-des-Caps. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidaritéLes cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial sous la direction desElle laisse dans le deuil ses enfants, ses gendres et ses belles-filles: feu Colette (Pierre Mathurin), Gaétane (André Bruneau), Suzanne (Jean-Louis Laforte), Camille (Jacqueline Simard), Claire (Richard Ferland), feu Jacques (Nicole Simard), Lucie (Raynald Lavoie), André (Lisette Audet), Danielle (Philippe Corriveau), Jean, Marie-Christine (Eric Bédard); ses petits-enfants: Josée, Jérôme et Véronique, Isabelle, Jean-Philippe et Lisa, Mathieu et Vincent, Frédéric et feu Maxime, Patrick et Julie, Charles et Béatrice, Michelle et Judith, Jeanne, Rose et Alice, Laurence et Chloé, Paul-André et Jean-Simon; ses 20 arrière-petits-enfants. Elle a maintenant rejoint ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Caroline Guérin (feu Donat Roy), feu Maurice Guérin (feu Antoinette Leblond), feu Henri Guérin (feu Lauretta Racine), feu Jean-Paul Guérin (feu Marie Asselin), feu Philippe Guérin (feu Albertine Lachance), feu Gabrielle Guérin (feu Lorne Stevenson), feu Yvette Guérin (feu Kenneth Duff), feu Gisèle Guérin (feu Roland Genois), feu Lucienne Guérin (feu Robert Poulin), feu Normand Guérin (feu Lucienne Royer), feu Thérèse Simard, feu René Simard (feu Gertrude Ferland), feu Lucienne Simard (feu Léopold Fortier), feu Madeleine Simard (feu Paul-Aimé Leclerc). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et amis(es). La famille désire remercier sincèrement le personnel de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré et la docteure Christine Lemay pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré (Qc) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/