SÉNÉCAL, Michel



À l'Hôpital du St-Sacrement de Québec, le 1er janvier 2020, à l'âge de 75 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé M. Michel Sénécal, conjoint de Mme Thérèse Hamel. Fils de feu Gérard Sénéchal et de feu Yvonne Lavoie, il demeurait à L'Ancienne-Lorette. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Jean-François, Alain (Isabelle Forget), Lyna (Sidney Desnoyers) et les enfants de sa conjointe, Sonia Blanchet (Michel Duclos), Bernard Blanchet et Éric Blanchet; ses petits-enfants: Daphné Desnoyers (Vincent Labbé), Éliot Sénécal, Carolane Lepage Blanchet (Maxime Blanchet), Roxanne Blanchet (P-E Garneau), Claudine Blanchet et Audrey Lepage Blanchet (Samuel Paquette); son arrière-petit-fils: Édouard Paquette; ses frères et sœurs: feu Collette Leclerc (Ernest Lord), feu Luger Sénéchal (Irène Provost), Pauline Sénéchal (feu Allen Bolduc), feu Guy Sénéchal (Renée Malouin) et Marcel Sénéchal; ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Hamel: feu Gilles (Colette Roy), Noël (Ginette Vachon), feu Denise (feu Donat Drolet), Michel (Micheline Dallaire) et Colette (Gérard Laberge). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances aude 9h à 11h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. (4715 Avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8). Pour rendre hommage à M. Sénécal, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com