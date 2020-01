«Il n’y a personne qui est responsable de l’enfant», déplore l’ex-juge Andrée Ruffo

Alors qu’un jugement du Tribunal de la jeunesse dévoilait mardi les sévices subis par le frère de la fillette martyre de Granby, l’ex-juge à la retraite Andrée Ruffo croit qu’il en revient à la famille élargie et à la communauté de prendre la responsabilité de l’enfant, non pas à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

«Ce n’est pas à l’État de s’occuper des enfants en premier lieu. Premièrement les parents, deuxièmement la communauté, et ensuite (à l’État), ultimement, mais ça, ce sera 10%, ce ne sera pas des centaines de milliers d’enfants», a dénoncé avec véhémence l’ancienne juge Andrée Ruffo à QUB radio.

En entretien avec Richard Martineau dans Politiquement incorrect, madame Ruffo a affirmé qu’«il est grand temps qu’on se penche sur la situation des enfants au Québec, c’est-à-dire qu’on nomme un commissaire aux droits des enfants» et qu’on doit aussi, pour ce faire, donner l’aide nécessaire aux parents.

Une trop grande confidentialité

«J’aimerais bien qu’on repense la fameuse confidentialité, la confidentialité qui protège la DPJ. [...] Pourquoi c’est si sacré? Parce qu’on protège la DPJ», a également dénoncé Andrée Ruffo.

L’ex-juge se disait extrêmement inquiète du manque de transparence de la DPJ, même envers les familles d’accueil, qui reçoivent les enfants sans connaître les difficultés qu’ils ont traversées.

«Prenez l’exemple dans une famille d’accueil où on a deux grands garçons de 12-13 ans qui ont été abusés et qui sont des abuseurs. La travailleuse sociale place deux enfants de 8-9 ans dans cette famille-là, eh bien une demi-heure après ces enfants-là sont abusés par les grands garçons, mais personne n’a dit que ces enfants-là, les plus grands, avaient été des abuseurs», a expliqué Andrée Ruffo.

La formation, un problème

Toujours en entretien à QUB radio, Andrée Ruffo a également pointé les problèmes reliés à la formation des intervenants sociaux.

«Aujourd’hui, vous voulez travailler comme un intervenant à la DPJ, vous êtes diplômé de l’université, on vous défend d’utiliser votre titre pour ne pas mettre de l’ombrage sur ceux qui n’ont pas de formation», a-t-elle souligné.

Selon elle, l’écart de scolarité peut s’avérer très marqué dans certains centres d’accueil où, sous condition de poursuivre leurs études, certains intervenants sociaux n’ont jamais fini leur secondaire.

Est-ce qu’il est temps de lancer une commission d’enquête sur la DPJ? «C’est plus que temps», a indiqué madame Ruffo. Si, à son avis, la commission Laurent a ses mérites, il faut d’ailleurs faire attention au choix des personnes qui y témoignent, puisque trop d’entre elles sont en fonction à la DPJ.