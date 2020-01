Incendie majeur: la Ville de Lévis veut aider les entreprises

La Ville de Lévis a mis sur pied un comité de travail pour soutenir les entreprises et les employés touchés mercredi par l’incendie majeur dans le parc industriel Saint-Romuald.

• À lire aussi: [EN IMAGES] Bâtiment commercial rasé: «un incendie d’une rare ampleur» à Lévis

L’administration municipale souhaite leur proposer des solutions à court terme.

«Je suis de tout cœur avec les personnes affectées de près ou de loin par le triste événement d’hier. Déjà, nous avons mis en place une cellule d’intervention composée de représentants des différentes directions de la Ville, qui travailleront à proposer des solutions pour leur permettre de se relever. Nous allons nous assurer que les employés et les entreprises touchés puissent être relocalisés rapidement. Par ailleurs, malgré l’intensité des flammes et la vitesse de la propagation de l’incendie, je tiens à féliciter notre Service de sécurité incendie pour son intervention rapide et efficace qui s’est conclue sans blessés», a déclaré Gilles Lehouillier, maire de Lévis.

Des actions immédiates

Les employés ayant perdu leur emploi à la suite de l’incendie peuvent se référer au Guichet unique Action main-d’œuvre Lévis. afin d’être recrutés par d’autres entreprises sur le territoire.

Lévis s’engage également à effectuer des recherches de locaux et de terrains pour les entreprises concernées afin de les relocaliser de façon temporaire ou permanente. Un appui financier pourra également être envisagé. Les entreprises victimes de l’incendie sont invitées à communiquer avec Développement économique Lévis au 418 835-8246 pour obtenir l’aide nécessaire.