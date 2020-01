La ministre Geneviève Guilbault accouche de son deuxième enfant

La députée de Louis-Hébert et vice-première ministre Geneviève Guilbault a mis au monde son deuxième enfant, un garçon, le 4 janvier dernier.

Elle a partagé la bonne nouvelle sur sa page Facebook, jeudi.

«Déjà 12 jours que notre petit Christophe nous garde bien éveillés... et surtout comblés, a-t-elle écrit sur le réseau social. Merci à la chaleureuse équipe d'obstétrique de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour l'excellent service. La famille est maintenant complète!»

Dans un article publié en décembre dernier, le «Journal de Québec» rapportait que la vice-première ministre comptait prendre un congé de maternité de «huit ou neuf semaines» et «revenir en poste au mois de mars».

En son absence, la ministre de la Justice, Sonia LeBel, assume ses fonctions de vice-première ministre et de vice-présidente du Conseil exécutif. Andrée Laforest, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, prend pour sa part la responsabilité de la Sécurité publique. Enfin, le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, s’occupe de la Capitale-Nationale pendant le congé de maternité de Mme Guilbault.