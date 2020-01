L’action de Fondaction grimpe de 4,3 %

Le fond d’épargne Fondaction a annoncé jeudi que son action a obtenu un rendement semestriel de 4,3 $.

La valeur de l’action est ainsi passé de 12,15 $ à 12,67 $. Le rendement annuel a été calculé à 7 %

Au total, l’actif net du fond de la CSN a bondi à 2,4 milliards $, en hausse de 9,1% par rapport au 31 mai 2019.

Fondaction attribue cette performance à la croissance nette des souscriptions – le nombre d’actionnaires est passé de 170 631 en mai à 175 395 -, mais aussi au résultat global procuré par les investissements en capital de développement du fonds et par ses autres investissements sur les marchés financiers.

«Ces résultats démontrent qu’il est possible d’être un acteur positif, entièrement engagé dans la transition vers une économie plus équitable pour les personnes et plus sobre en carbone, tout en dégageant, en même temps, de bons rendements», a déclaré par voie de communiuqé Geneviève Morin, présidente-directrice générale de Fondaction.

Fondaction a indiqué vouloir augmenter ses investissements dans les projets de lutte aux changements climatiques, après avoir abandonné les investissements dans les énergies fossiles et miser sur les obligations vertes.