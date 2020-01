Le combat de Steve Ludzik

Ancien joueur et entraîneur-chef de la Ligue nationale de hockey (LNH), Steve Ludzik dispute le match de sa vie actuellement : il est en attente d’un foie qui pourrait lui permettre de vaincre une grave maladie hépatique et le temps commence à manquer.

Ayant totalisé 424 matchs de saison régulière en carrière dans la LNH et dirigé le Lightning de Tampa Bay pendant 121 rencontres, l’homme de 58 ans savait que son état de santé pouvait décliner à tout moment, mais il ne prévoyait pas apprendre en octobre qu’il était rendu au stade 4 d’une cirrhose nécessitant une greffe. Or, le donneur au type sanguin O ne s’est toujours pas manifesté et Ludzik risque de mourir dans les prochaines semaines.

Celui-ci ne l’a pas eu facile et est un habitué des longs combats. Il a dû vivre avec les maladies de Parkinson - dès l’âge de 39 ans - et de Crohn. Dans ce deuxième cas, le problème a nécessité la prise de médicaments aux effets néfastes pour son foie, lui qui a vécu avec des enzymes hépatiques élevées. D’ailleurs, un soir, il avait subi une défaillance du foie pendant un match des Americans de Rochester, dans la Ligue américaine, à l’âge de 30 ans.

«Quand vous y pensez, il a joué avec des maladies importantes et au départ, il ne se doutait pas qu’il combattait l’une d’entre elles, a expliqué au journal de Ste. Catharines, "The Standard", son épouse Mary Ann. Vous pouviez voir à quel point c’était difficile pour lui quand il recevait un coup ou une mise en échec. Il peinait à se relever, il ne réalisait pas que son corps était en train de le laisser tomber.»

«C’est encore irréaliste à mes yeux», a quant à lui déclaré le principal intéressé qui a créé une fondation à son nom en 2013 afin de venir en aide aux personnes souffrant du Parkinson.

Les options

Ludzik est admissible au don d’organe, mais le bon samaritain - vivant - susceptible de lui sauver la vie doit consentir à subir une opération et à céder 40 % de son foie. Déjà, les deux fils et la sœur de l’ex-hockeyeur ne peuvent lui venir en aide à cause de leurs ennuis de santé préalables.

«C’est la chose la plus dure avec laquelle j’ai eu à composer émotivement, a ajouté Mme Ludzik, la voix en sanglots. Je ne l’ai jamais vu vaciller durant nos années ensemble. Je ne me demandais pas comment il allait survivre ou gérer ces maladies. Je ne l’avais pas vu si abattu à propos de lui-même.»

«Certaines journées sont bonnes, tandis que d’autres, je suis vraiment fatigué. Je combats cette maladie depuis mon séjour chez les Blackhawks de Chicago [NDLR : il a porté leurs couleurs entre 1981-1982 et 1988-1989] et quand les gens lisent ça, ils pensent que je suis un grand consommateur d’alcool. Pourtant, ça n’a rien à voir, a spécifié Steve Ludzik au réseau Sportsnet. J’ai ce problème depuis l’âge de 23 ans et à l’époque, on me disait que j’allais peut-être me rendre à 35 ans.»

Maintenant, il reste à voir si l’ex-patineur obtiendra l’aide tant recherchée, lui qui a soutenu les autres durant de nombreuses années.

«Soyez gentil avec autrui, car nous ne sommes pas dans ce monde pour toujours. Aidez ceux qui en ont besoin et aimez les gens», a-t-il dit à l’intention de tous.