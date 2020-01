Le Journal des pee-wee

Encore une fois cette année, Le Journal de Québec suivra pas à pas les activités entourant le 61e Tournoi international de hockey pee-wee de Québec qui se tiendra du 12 au 23 février.

Vous en avez eu un bel aperçu mardi matin dans nos pages sportives avec le reportage signé par mon confrère Kevin Dubé. Les collectionneurs seront aussi heureux d’apprendre que l’encan silencieux du Tournoi pee-wee sera de retour au Centre Vidéotron alors que vous pourrez miser sur des gilets autographiés par des vedettes de la LNH et d’Équipe Canada Junior 2020. Voici d’autres petites nouvelles glanées ici et là lors de la conférence de presse du 13 janvier dernier.

La « mère » de Champ-Pee

Photo courtoisie

Champ-Pee est la mascotte du Tournoi pee-wee. Depuis 2005, il anime les foules, fait rire les petits comme les grands et participe activement à l’ambiance du tournoi. Il est né de l’idée de Créations Animation Mascottes inc., de Lévis. Sur la photo, il pose en compagnie de sa « mère porteuse », Cathy Lanouette. Permettez-moi aussi d’offrir à Pierre Lanouette, président de Créations Animation Mascottes inc., un prompt rétablissement. Pierre mène présentement un dur combat contre la maladie.

Partout au Québec

Photo courtoisie

Le Tournoi international de hockey pee-wee de Québec peut compter à nouveau cette année, pour une 24e fois, sur la collaboration d’Autobus Laval ltée, transporteur dans la région de Québec depuis 1961, pour faire la promotion de l’événement partout au Québec, grâce à un autobus de la flotte d’Autobus Laval peint aux couleurs du tournoi de 2020 (photo). Le véhicule, d’une capacité de 56 passagers, est sur les routes du Québec depuis quelques mois.

La bière des pee-wee

Photo courtoisie

La 61, une bière blonde de type lager (photo), a été brassée exclusivement pour le Tournoi pee-wee de Québec. Elle sera disponible, en quantité limitée, pendant la durée du tournoi, à la Microbrasserie SNO du Grand Marché de Québec. Aussi, pour les amateurs de sensations fortes, une sauce piquante, édition spéciale Tournoi pee-wee, de la marque Firebarns, sera vendue lors du tournoi et sur le site web du tournoi.

Deux nouveaux membres

Photo courtoisie

Le Tournoi international de hockey pee-wee de Québec doit composer d’année en année avec quelques départs à la retraite ici et là. Deux nouveaux membres ont fait leur arrivée cette année au sein du conseil d’administration du tournoi. Sur la photo, le président du conseil, Michel Plante (au centre) est entouré de Patrice Longchamps (à gauche), directeur principal, indemnisation chez SSQ Assurance, et de José Adam, président de la Maison Adam de Québec.

