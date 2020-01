Les joueurs offensifs des Chiefs confiants qu’ils ne seront pas freinés

KANSAS CITY | Ce n’est un secret pour personne, l’attaque des Chiefs possède un arsenal de munitions qui lui procure le potentiel de pulvériser tout rival à tout moment. L’une des grandes questions, à l’aube de la finale de la Conférence américaine, est de savoir si les Titans pourront freiner la machine sur le plan défensif. Une question qui a vite trouvé réponse dans le vestiaire des Chiefs.

• À lire aussi: Laurent Duvernay-Tardif à un pas du Super Bowl

«Je sens que personne dans la NFL ne peut nous arrêter et ce n’est pas un manque de respect à qui que ce soit. C’est juste le niveau de confiance que j’ai en moi et en tous nos receveurs. Il n’y a pas une tertiaire, pas un secondeur, pas une défensive qui peut nous couvrir», a lancé le diminutif et explosif receveur Tyreek Hill.

Voilà qui met la table de belle façon pour l’affrontement de dimanche contre les Titans. Si l’offensive des Chiefs n’a pas maintenu sa cadence infernale de 2018 cette saison, elle demeure tout de même redoutable avec 18 jeux de 40 verges ou plus en 2019, un sommet dans la ligue. ƒ

Plusieurs joueurs ont subi des blessures mais, en ce moment, tous les joueurs à l’attaque sont en santé, si bien que les Chiefs ont inscrit pas moins de 82 points à leurs deux derniers matchs.

Motivation pour les Titans?

La question se pose toutefois. Est-ce que les propos de Hill ont été épinglés dans le vestiaire des Titans pour servir de motivation additionnelle? Chose certaine, chez les Chiefs, c’est un état d’esprit, plutôt qu’une provocation.

«C’est notre mentalité à l’offensive. J’ai la même façon de voir les choses. Il faut avoir cette attitude et croire que personne ne va nous arrêter. Ce n’est pas de l’arrogance de dire ça. Notre équipe est probablement la plus humble et travaillante dans la ligue. C’est justement tout ce travail qui nous permet de croire en nous», estime un autre dangereux receveur, Sammy Watkins.

Pour Patrick Mahomes, même s’il n’est pas du genre à mettre de l’huile sur le feu, il est important que chacun puisse s’exprimer sans entrer dans le moule de la rectitude qui a depuis longtemps contaminé les athlètes.

«La meilleure chose dans notre équipe, c’est que nous avons chacun nos personnalités et personne ne se gêne pour les afficher. Nous sommes qui nous sommes. Nous adorons le football et nous chérissons chaque opportunité de sauter sur le terrain ensemble», a-t-il commenté.

Le leadership de Mahomes

Cette confiance collective provient assurément du jeu inspirant de Mahomes, mais aussi de sa personnalité. Il fallait s’attendre, après une saison phénoménale de 50 passes de touchés et 5097 verges l’an passé, qu’il rencontre plus de difficultés à sa deuxième campagne comme partant.

Mais en plus de statistiques fort respectables, il a franchi un pas en s’imposant comme le leader naturel de l’équipe.

«C’est rare un tel niveau de maturité à 24 ans. Son leadership, sa capacité à bien sentir les choses, je ne crois pas que ça s’enseigne. Il a compris, en grandissant dans un vestiaire avec son père dans le baseball majeur, qu’à certains moments, il faut que quelqu’un se lève pour parler. Il est confortable dans ce rôle», a indiqué l’entraîneur-chef Andy Reid.

Un coéquipier adulé

Dans un vestiaire, le quart-arrière fait parfois quelque peu bande à part, dans sa bulle. Certains ont même la réputation d’être difficiles d’approche. Il suffisait, cette semaine, de voir Mahomes déambuler dans le vestiaire, salué par plusieurs coéquipiers, pour constater à quel point non seulement il est intégré au groupe, mais encore mieux, qu’il en est le pilier.

«J’essaie toujours d’amener un bon niveau d’énergie à l’entraînement et dans toutes sortes de situations, mais tout le monde dans l’équipe agit aussi de cette façon. Nous communiquons tous ensemble et je suis loin d’être le seul leader. Pour ma part, j’essaie juste de donner le meilleur de moi-même à chaque jeu. C’est comme ça que j’ai été élevé», a modestement affirmé Mahomes.

N’empêche que tout le monde chez les Chiefs sait que Mahomes a les facultés pour les guider à la terre promise, après 50 ans d’espoirs perdus.

«Il est un athlète exceptionnel et parfois, il nous arrive de nous demander: mais qu’est-ce qu’il va encore faire comme jeu impossible? Tout le monde dans notre offensive peut faire des choses complètement folles, mais on ne peut qu’admirer notre quart-arrière», a tranché Watkins.

Lorsque Mahomes deviendra dans quelques mois le joueur le mieux payé de l’histoire de la NFL, personne à Kansas City ne rechignera.

Le nouveau prince

Dans le quartier Westport, quelque peu à l’écart du centre-ville de Kansas City, les options de breuvage de fin de soirée sont nombreuses. Et qui dit breuvage de fin de soirée à Kansas City dit forcément discussions sur les Chiefs, les Royals, ou les deux. Un sympathique local a sorti une comparaison amusante, cette semaine, pour illustrer à quel point le quart-arrière Patrick Mahomes s’est élevé au rang de grand monarque de la ville.

L’une des grandes légendes sportives de l’endroit, George Brett, demeure ancrée dans la mémoire des gens pour ses exploits avec les Royals, avec lesquels il a gagné la Série mondiale de baseball en 1985. «George perd quand même tranquillement sa royauté à Kansas City. Mahomes n’a pas encore gagné le Super Bowl, mais il est déjà le nouveau prince en ville. Il ne paye déjà plus un repas ici», a souri le joyeux luron.

De bonnes manières

Mahomes est salué pour son jeu depuis ses débuts fracassants la saison dernière. D’autres soulignent ses qualités de leader naturel. Et voilà qu’à Kansas City, il vient de faire les manchettes parce qu’il s’est retrouvé sur une liste des 10 personnalités montrant les plus belles manières. C’est un organisme national visant à saluer «l’étiquette et les modèles pour les jeunes», qui en a fait l’un de ses exemples. Comme quoi tout sourit au quart-arrière de 24 ans!

«Je viens d’une petite ville de l’est du Texas où tout le monde est gentil et respecte les aînés. J’essaie juste de traiter les gens comme je voudrais qu’ils me traitent», a réagi Mahomes, surpris que le sujet soit abordé dans son point de presse, hier.

Un vétéran qui a faim

À Kansas City, pas un joueur ne revendique plus d’ancienneté que le botteur de dégagement Dustin Colquitt. Il dispute sa 15e saison avec l’équipe et pas un joueur n’a été plus longtemps que lui avec les Chiefs depuis leur naissance. Il a donc vécu de nombreuses déceptions en séries avec cette équipe et plusieurs anciens coéquipiers lui envoient des messages pour lui dire que cette année est la bonne.

Selon lui, la mentalité de l’équipe est maintenant complètement différente. «Avant, on entendait seulement parler du fait que nous sommes un petit marché. La venue d’Andy Reid a changé la trajectoire de cette organisation et on parle de nous comme d’une bonne équipe plutôt que simplement comme un petit marché qui surprend», a raconté le vétéran de 37 ans.

En mission pour Andy Reid

Malgré une illustre carrière comme entraîneur-chef dans la NFL depuis 21 ans, Andy Reid n’a toujours pas remporté le Super Bowl. Chez les Chiefs, personne ne s’en cache, c’est devenu une mission personnelle que d’aller lui chercher la conquête tant désirée.

Avec les Eagles de 1999 à 2012, Reid a transporté son équipe une seule fois au Super Bowl pour s’incliner face aux Patriots, au terme de la saison 2004. À quatre autres reprises, ses Eagles ont atteint la finale de la Conférence nationale sans toutefois avancer plus loin.

Depuis qu’il a fait le saut dans la Conférence américaine avec les Chiefs, il a de nouveau atteint la finale l’an dernier, s’inclinant de justesse face aux Patriots dans une autre douloureuse défaite. Tout cela après quatre essais infructueux en séries à la barre des Chiefs au préalable.

Et c’est principalement pour cette raison, en plus de ses ratés notoires en gestion de cadran, que plusieurs ne peuvent blairer Reid, malgré ses incontestables succès en saison régulière et ses stratagèmes offensifs éprouvés.

Entraîneurs émotifs

En carrière, Reid revendique 220 victoires en incluant celles en séries. Il s’agit du plus haut total chez les entraîneurs n’ayant jamais remporté le Super Bowl.

«Personne ne le mérite plus qu’Andy. Il est tellement un bon entraîneur. S’il termine un jour sa carrière sans Super Bowl, je ne sais pas si je pourrai m’arrêter de pleurer», a imagé de manière colorée l’entraîneur des unités spéciales Dave Toub.

«Juste le fait d’avoir amené ses équipes dans autant de finales, c’est déjà un énorme accomplissement. Il est l’un des meilleurs dans notre sport, point final», a ajouté le coordonnateur offensif Eric Bieniemy.

Important pour Mahomes

Si les joueurs des Chiefs savent qu’avant d’évoquer le Super Bowl, ils doivent vaincre les Titans, il leur est difficile de ne pas songer à ce que représenterait une victoire au match ultime pour coach Reid.

«Ce serait incroyable. Il travaille tellement tous les jours et il a connu énormément de succès partout où il a été, donc nous voulons gagner le Super Bowl pour lui.

«Nous savons que c’est un processus et qu’il faut d’abord connaître une bonne pratique et un bon match dimanche pour obtenir cette opportunité. Je serais bien sûr heureux pour moi-même de gagner le Super Bowl, mais je le serais encore plus pour lui», a souligné Patrick Mahomes.