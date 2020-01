L’influenceuse mode Josianne Stratis se confie sur ses dettes faramineuses

Josiane Stratis, l’une des créatrices du blogue mode Ton petit look, s’est confiée jeudi à l’animatrice Geneviève Pettersen, à QUB radio, concernant ses dettes faramineuses de 50 000 $.

L’influenceuse mode a détaillé dans un texte sur Urbania, mercredi, ses états financiers en annonçant du même coup qu’elle prenait les choses en main pour s’en sortir.

Josiane a par la suite expliqué qu'elle avait finalement contracté un prêt auprès de sa banque pour consolider ses dettes. Elle devra payer 600 $ par mois pendant les 10 prochaines années, mais ça aura pris un épisode d’angoisse intense pour la motiver.

«Cet automne, j’étais au plus creux de ma dépression et ça n’allait vraiment pas. Je faisais des crises de panique pour absolument tout. Sortir de la maison et aller au dépanneur, je pouvais faire une crise de panique. C’était vraiment lourd. À un moment donné, je me suis arrêtée et je me suis dit: "OK, je vais juste appeler la banque et je vais leur parler de ma situation"», a-t-elle raconté.

Pierre Fortin, syndic autorisé en insolvabilité, était en studio pour discuter avec les deux femmes de ce sujet.

Il a d’ailleurs abordé l’aspect particulier de la situation de Josiane, qui est travailleuse autonome.

«Travailleur autonome, tu as un défi supplémentaire. Quand quelqu’un est à salaire, c’est facile, tu peux faire un budget. [...] Mais travailleur autonome, c’est "tough" parce qu’on ne sait jamais d’une année à l’autre, et même d’un mois à l’autre, comment ça va aller», a-t-il indiqué.