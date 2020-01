Océanic: un adversaire à ne pas prendre à la légère

RIMOUSKI | Même si le Titan d’Acadie-Bathurst n’a que sept victoires cette saison, pas question pour le personnel d’entraîneurs de l’Océanic de Rimouski de prendre son adversaire de vendredi soir et de samedi à la légère.

« Plus de la moitié de leurs défaites est par un seul but. Tristan Bérubé peut gagner un match à lui seul. Nous avons mis en garde les joueurs de ne pas se fier au classement et de penser que ce sera une partie de plaisir. J’espère que le message est passé », a mentionné l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, après l’entraînement matinal de jeudi.

Ce dernier se réjouit d’avoir pu compter sur trois bons entraînements sur la glace cette semaine, un luxe que sa formation n’a pas eu souvent depuis le début de la saison. « Je suis content de la semaine. Les gars commencent à mieux se connaître. Nous avons quand même plusieurs nouveaux venus. Nous sommes une équipe qui veut gérer la rondelle et entrer dans la zone adverse avec beaucoup de vitesse. »

Hommage reporté

Par ailleurs, l’organisation de l’Océanic a confirmé, jeudi matin, qu’elle devait changer la date de la soirée hommage à son ex-entraîneur-chef Doris Labonté du 28 février au 20 mars puisque ce dernier devra subir une opération.