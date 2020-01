Un autre plan en tête cette année

Ce n’est pas tous les joueurs qui obtiennent une deuxième chance de remporter les grands honneurs. L’attaquant Benoit-Olivier Groulx est entré dans cette catégorie quand les Mooseheads de Halifax l’ont échangé aux Wildcats de Moncton pendant la période des Fêtes.

Groulx ne se gêne pas pour le dire : il a ruminé longtemps l’été passé les deux défaites encaissées aux mains des Huskies de Rouyn-Noranda sur la patinoire des Orignaux, d’abord en finale de la coupe du Président puis au tournoi de la coupe Memorial.

Voilà qu’à l’approche du dernier segment de la présente campagne, l’espoir des Ducks d’Anaheim se retrouve encore dans une position enviable au sein d’un club de tête aspirant à tout rafler sur son passage — les Wildcats sont troisièmes au classement général. S’il demeure un acteur important avec sa nouvelle équipe, Groulx a bien l’intention d’écrire la conclusion du scénario en sa faveur cette fois.

« On avait bâti une équipe ensemble [à Halifax] et ça a été deux défaites crève-cœur contre Rouyn. Ça a rendu mon été un peu amer. Je suis un gars compétitif, passionné et qui veut gagner à tout prix. D’avoir été si proche l’an passé en dépit de tous les sacrifices, ça a été dur.

« Cela dit, d’être échangé pour aller à la coupe et pour faire un long parcours [en séries], je suis honoré de me retrouver dans une organisation comme celle des Wildcats », a mentionné le patineur de 19 ans en entrevue téléphonique avec Le Journal.

Une saison enrichissante

Malgré les souvenirs des échecs qui le hantent, la saison passée a été bénéfique sur le plan personnel.

« J’ai tellement appris beaucoup de choses. D’avoir [Samuel] Asselin et [Antoine] Morand, qui ont été échangés, ainsi qu’Éric Veilleux comme entraîneur, ça m’a beaucoup aidé à grandir comme personne. À 17 ans, j’étais un peu immature en dehors et sur la glace. J’ai acquis de l’expérience et de la maturité de la bonne façon », a-t-il reconnu.

Après quatre saisons complètes dans la capitale de la Nouvelle-Écosse, Groulx s’attendait à ce que l’organisation procède à une vente de feu. Les nombreux affrontements qu’il a disputés contre les Wildcats au fil des ans l’ont aidé à se familiariser rapidement à son nouvel environnement.

Le Gatinois n’a d’ailleurs pas été la seule acquisition durant les Fêtes. Son coéquipier Jared McIsaac l’a aussi suivi au Nouveau-Brunswick en plus de Gabriel Fortier, un autre attaquant convoité sur le marché.

« Les séries ne sont que dans deux mois et demi. On prend encore le temps de se connaître, de bâtir une chimie et on veut prendre chaque match pour s’améliorer. On est encore dans une période à s’ajuster à l’un et l’autre », a dit Groulx, avouant que l’effectif de Moncton ressemble drôlement à celui des Mooseheads de l’an passé.

Équipe Canada : cruelle décision

Dernier joueur retranché par Équipe Canada junior quelques jours seulement avant le début du Championnat du monde des moins de 20 ans alors qu’il se trouvait déjà en République tchèque, Groulx a laissé son téléviseur fermé pendant le tournoi, se limitant à regarder la finale pour l’or et à texter ses anciens coéquipiers des Mooseheads, McIsaac et Raphaël Lavoie, après les matchs. Il a avalé la décision de travers.

« J’ai vraiment trouvé ça plate honnêtement. Je m’en vais en Autriche et en République tchèque, je participe à toutes les activités d’équipe et je développe des affinités avec les gars tout en disputant les deux matchs hors-concours où ça va très bien et le lendemain, tu te fais dire que tu dois retourner au pays. Ça a été assez dur.

« C’est la vie, ils ont gagné l’or, alors... J’ai été dur d’approche pendant mes trois premiers jours de retour à Gatineau, mais après, j’ai vu mes amis et ma famille et ils ont réussi à me remonter le moral. C’était mon premier gros échec personnel et j’en ressors plus fort mentalement et avec plus de caractère. Je saurai rebondir. Mon but est de jouer dans la LNH et rien ne va m’arrêter. »

La chasse au trophée Jean-Rougeau est lancée

Photo d’archives, Pascal Huot

Contrairement à la saison dernière, où les Huskies de Rouyn-Noranda avaient éteint assez hâtivement la possibilité d’une course au sommet du classement général, la lutte pour l’obtention du trophée Jean-Rougeau s’annonce féroce d’ici les prochaines semaines. Installé en tête depuis plusieurs semaines, le Phoenix de Sherbrooke commence à avoir de la concurrence et les prochaines semaines ne feront qu’accentuer le phénomène alors que les autres aspirants ont fourbi leurs armes pendant la dernière période des échanges.

Avant les matchs du week-end, la troupe de Stéphane Julien (32-6-3-1, 68 pts) ne détenait que quatre points de priorité sur ses plus proches poursuivants que sont les Saguenéens de Chicoutimi (30-7-4-0). Et comme quoi aucun de ces deux clubs ne veut offrir du répit à l’autre, Sherbrooke a remporté ses quatre derniers duels tandis que Chicoutimi vogue sur une séquence de cinq gains d’affilée.

Le Phœnix et les Sags s’affronteront deux fois d’ici la conclusion des activités régulières en l’espace de quelques jours, le 26 janvier en Estrie et le 1er février au Saguenay. Les deux rencontres donneront un bon aperçu de leur progression respective à la suite des nombreux mouvements de personnel effectués aux Fêtes.

Calendriers favorables

Les Sags jouiront d’un calendrier favorable lors des prochaines semaines, se frottant cinq fois au Drakkar de Baie-Comeau, trois fois aux Remparts, deux fois aux Olympiques, des équipes membres de la deuxième moitié du classement, en plus de participer à leur voyage annuel en Abitibi, où les Huskies et les Foreurs jouent à peine au-dessus de ,500.

Le Phœnix ne sera pas en reste avec deux duels contre Bathurst, la pire équipe du circuit, ainsi que six rencontres au total contre Halifax, Victoriaville et Gatineau, des équipes menacées de rater le grand bal printanier.

Question d’ajouter au suspense, les représentants du pays des bleuets n’ont pas mis la main sur le championnat du calendrier régulier depuis 1990-1991 tandis que la dernière conquête du trophée Jean-Rougeau par une équipe sherbrookoise remonte aux Faucons de 1992-1993. Aussi bien dire une éternité !

Il ne faudrait pas oublier les Wildcats de Moncton (28-12-0-0), qui accusent 12 points de retard sur les meneurs.

Dans le calepin...

Considéré par plusieurs comme le plus bel espoir de la prochaine séance de sélection de la LHJMQ, le défenseur Tristan Luneau sera à surveiller pendant les Olympiques de la jeunesse de Lausanne, en Suisse, dont le tournoi de hockey masculin débutera samedi avec un duel entre la formation canadienne et la Russie. L’arrière de 15 ans des Estacades de Trois-Rivières sera l’un des cinq Québécois admissibles à l’encan midget en action à cet événement avec Antonin Verreault, Justin Côté, Noah Warren et Vincent Filion. À l’instar des Jeux dont ils puisent leurs origines, les JO de la jeunesse, réservés aux athlètes de 14 à 18 ans, sont présentés une fois tous les quatre ans, en alternance été et hiver avec un décalage de deux ans.

Le défenseur suisse des Olympiques de Gatineau David Aebischer entamera sa carrière professionnelle dans son pays natal la saison prochaine avec le club de Fribourg-Gottéron (NLA) après s’être entendu sur les termes d’un contrat de deux ans. Âgé de 19 ans, Aebischer en est à sa deuxième année en Outaouais, où il a inscrit 16 points en 20 matchs. Il a également brillé au dernier Mondial junior, amassant six aides en cinq rencontres en plus de maintenir un différentiel de +7.

Son chandail numéro 21 est déjà retiré dans les hauteurs du Centre Georges-Vézina depuis belle lurette, mais les Saguenéens rendront hommage à Guy Carbonneau, vendredi soir, pour souligner son intronisation au Temple de la renommée en novembre dernier. L’ancien joueur des Sags de 1976-77 à 1979-80 a amassé 435 points dans la LHJMQ avant d’en ajouter 645 en 1318 matchs dans la LNH.

Parlant des Olympiques, ils se sont tournés vers Martin Dagenais pour remplacer l’adjoint Ron Choules jusqu’à la fin de la saison, lui qui est aux prises avec des symptômes de commotion cérébrale. C’est la deuxième fois cette saison que Choules s’absente pour des raisons médicales. Entraîneur-chef des Sénateurs d’Ottawa de la Ligue centrale junior A, Dagenais a mené Équipe Canada Est à la médaille d’or au plus récent Défi mondial junior A qui s’est tenu à Dawson Creek, en Colombie-Britannique.

Le face à face

Maxim Trépanier

Photo courtoisie

Cataractes | Ailier gauche

Parties jouées: 36

Buts: 23

Passes: 21

Points: 44

Différentiel: +12

Raphaël Lavoie

Photo d'archives, Agence QMI

Saguenéens | Ailier droit

Parties jouées: 33

Buts: 19

Passes: 29

Points: 48

Différentiel: +3

18: Le Titan d’Acadie-Bathurst arrive au 18e et dernier rang pour la moyenne de spectateurs lors de ses matchs locaux à 1480.

20: L’attaquant des Remparts James Malatesta est le meilleur buteur chez les recrues de la LHJMQ avec 20 réussites en 37 rencontres.

5: La nouvelle acquisition du Phoenix de Sherbrooke, Charles-Antoine Roy, sait se montrer efficace dans les moments cruciaux. Il revendique cinq buts d’assurance depuis le début de la saison, un sommet.