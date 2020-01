Un nouveau coach qui laisse déjà sa marque

Nouvel entraîneur-chef, nouvelle philosophie. Martin Grégoire n’a pas mis de temps à laisser son empreinte sur le club de natation du Rouge et Or de l’Université Laval, qui accueillera les troisième et quatrième tranches de la Coupe universitaire au centre aquatique du PEPS, vendredi et samedi.

Sans pointer du doigt l’ancien programme mis de l’avant par Nicholas Perron, qui a remis sa démission en septembre, Grégoire jugeait qu’un coup de barre était nécessaire pour relancer le club lavallois qui n’a récolté que deux bannières sur une possibilité de 21 depuis 2013. Le nouvel instructeur est entré en poste à l’automne dernier.

« C’est le temps idéal pour revisiter nos objectifs et avoir un plan de match précis pour comment on va y arriver. La natation, en 2020, est un sport très différent de ce qu’elle était en 2009 ou par le passé », a noté Grégoire, jeudi, qui a passé huit ans en Californie après avoir occupé le poste d’adjoint de Perron de 2007 à 2010.

Préparation physique revue

Rome ne s’est pas bâtie en un jour et Grégoire est conscient que les dividendes ne rapporteront pas immédiatement. D’ailleurs, après deux compétitions, le Rouge et Or arrive au quatrième rang au Québec.

« Ce n’est pas quelque chose qu’on change du jour au lendemain. Cela dit, on a l’intention de retourner en haut de la pyramide », a lancé le pilote du Rouge et Or.

Ses exigences à l’entraînement ont nécessité une période de rodage pour les nageurs et les nageuses. Ceux-ci reviennent tout juste d’un camp de deux semaines à l’île de la Barbade.

« Ça a été de l’adaptation parce que c’est complètement différent de ce à quoi on était habitué à faire et certains étaient réticents, mais au final, on voit que plusieurs nageurs se sont améliorés depuis le début de l’année », a souligné la capitaine Magalie Poudrier, qui en est à sa cinquième et dernière année.

« Ce n’est pas qu’on travaille plus fort, parce que l’ancien programme faisait du bon travail, mais ce sont des méthodes d’entraînement différentes. À titre d’exemple, j’aime bien le travail en dehors de la piscine et en préparation physique », a ajouté Grégoire.

Recrutement intensif

Responsable du recrutement pendant son premier séjour avec le Rouge et Or, Grégoire se prête de nouveau à l’exercice depuis son retour, un élément essentiel, selon lui, pour guider le programme vers les plus hauts sommets.

Le club tiendra un camp de recrutement à la fin janvier dans le but de convaincre des athlètes de Montréal de s’implanter à l’autre bout de la 20.