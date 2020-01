Une semaine en montagnes russes

LOS ANGELES | Kétel Assé estime avoir connu une semaine en dents de scie au NFLPA Collegiate Bowl.

« J’ai connu des hauts et des bas. J’ai eu une belle attitude toute la semaine, mais j’ai beaucoup de points à améliorer. Je pensais que mon kick step en protection de passe était bon, mais je dois améliorer ma technique parce je ne peux pas seulement me fier sur ma force, a résumé le bloqueur étoile du Rouge et Or de l’Université Laval.

« Les gars sont gros et forts ici. Ma première journée a été très bonne et ce fut plus difficile la deuxième alors que le cahier de jeux a pris de l’ampleur. J’ai été excellent, mercredi, et ce fut correct, jeudi, après m’être fait ouvrir lors des deux premiers blocs. On jouait sans épaulettes et j’ai été surpris par une technique qu’on n’utilise pas habituellement dans ces conditions. »

« Le calibre se situait où je pensais, mais les gars sont plus gros que je croyais, de poursuivre Assé qui a été utilisé principalement comme bloqueur à droite. Physiquement, je suis à la hauteur, mais je dois améliorer certains aspects sur le plan technique. Beaucoup de travail m’attend à mon retour à Québec. Les recruteurs m’ont souvent parlé de mon kick step et je vais mettre l’emphase sur cet aspect à mon retour. J’ai amélioré mon pad level et les recruteurs m’ont dit qu’ils voyaient une différence entre mon film et ce que j’ai montré ici, mais j’ai encore du travail à faire. Tu dois être excellent à ce niveau et pas seulement bon. »

Assé retient des points positifs. « J’ai montré que j’étais à ma place avec ces gars-là, a-t-il indiqué. J’ai eu une bonne attitude. On a souligné que j’étais un bon travaillant et que j’appliquais les correctifs qu’on me donnait. »

Objectif atteint

En débarquant dans la ville des anges, Assé avait un objectif en tête en termes de nombre d’entrevues qu’il souhaitait obtenir. « J’ai atteint mon objectif de dix entrevues. Je ne suis pas le meilleur en anglais, mais les recruteurs ont compris qu’il s’agit de ma troisième langue. Ils voulaient connaître mon histoire et ils étaient intéressés. »

Parmi les équipes qui ont rencontré Assé, on retrouve entre autres les Chargers, les Lions, les Bears (le recruteur qui est venu au Québec cet automne était présent à Los Angeles), les Cowboys, les Bills et les Raiders.

« Il a progressé »

Entraîneur de la ligne offensive de la formation américaine au NFLPA Collegiate Bowl, Bob Wylie a eu l’occasion de diriger Assé.

« Il est comme une nouvelle pièce d’argile que tu reçois, a souligné l’ancien entraîneur de ligne offensive avec les Raiders et les Browns sous les ordres de Hue Jackson. Tu veux le modeler de la façon que tu souhaites qu’il joue. Il possède le talent, mais il doit apprendre la façon de jouer dans la NFL. Il a progressé pendant la semaine, mais le matériel qu’on leur donne est tellement important que c’est normal que la progression se fasse lentement. »

Après des arrêts à Winnipeg et en Saskatchewan, Wylie sera de retour dans la LCF cette année avec le Rouge et Noir d’Ottawa où le nouvel entraîneur-chef Paul La Police a retenu ses services. Les deux avaient travaillé ensemble à Winnipeg dans le passé. « J’aime la LCF et je n’aurais jamais quitté pour la NFL si les salaires étaient les mêmes. »

Un quart-arrière canadien qui rêve à la NFL

Photo courtoisie, Kevin Koski/NFLPA

Après une belle carrière dans la NCAA, où il a établi de nombreux records chez les Bobcats de l’Université d’Ohio, Nathan Rourke espère obtenir une opportunité de se faire valoir dans la NFL.

Reconnu pour ses qualités athlétiques, le pivot canadien d’Oakville en Ontario savait très bien ce qu’il devait démontrer cette semaine au NFLPA Collegiate Bowl.

« Je dois montrer que je peux lancer le ballon en restant dans la pochette protectrice, a expliqué Rourke. Je viens d’une petite école et je veux montrer que je suis capable d’assimiler le système offensif et la terminologie d’une équipe de la NFL. J’ai vécu une très belle semaine. Apprendre le système offensif de Hue Jackson est très spécial pour moi. J’ai aussi eu la chance de jouer avec de très bons joueurs. »

Succès

Avec 111 touchés (passes et majeurs par la course) en carrière en trois ans avec les Bobcats, Rourke pointe au 2e rang à égalité avec Chad Pennington dans l’histoire de la Conférence MAC (Mid American Conference).

Le meneur est Dan Lefevour avec 150 majeurs. Surpris d’un tel succès ? « Quand je suis arrivé à Ohio University, je n’avais pas de grandes attentes », a-t-il reconnu.

« Je suis content d’avoir obtenu l’opportunité de démontrer mon savoir-faire. Ce fut une bonne décision de quitter l’Ontario pour terminer mes études secondaires en Alabama, où j’ai disputé une saison au Edgewood Academy. J’ai été bien dirigé, j’ai appris et j’ai obtenu une opportunité dans un Junior College, ce qui n’était pas une option si j’étais demeuré au Canada. »

« On visait un titre de conférence cette année et on n’a pas atteint l’objectif souhaité, d’ajouter le pivot, qui a amassé 2820 verges par la passe et 867 avec ses jambes pour un total combiné de 33 touchés. Nous avons montré du caractère pour remporter nos trois dernières parties pour se qualifier pour le Idaho Potato Bowl, que nous avons gagné. »