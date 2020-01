AUCLAIRE, Gabriel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er janvier 2020, à l'âge de 76 ans, entouré de ses Marie-Pierre, est décédé M. Gabriel Auclaire, époux en premières noces de feu Raymonde Lambert et en secondes noces de feu Judith Lessard. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie Inc. de Sainte-Marie, dimanche, jour de la célébration à compter de 10h. Il a été confié à laIl laisse dans le deuil ses filleuls : Marie-Pierre Bilodeau (Patrick Samson) et leurs enfants Julianne et Noah, Marie-Pier Lessard (Nicolas Bissonnette) et leurs enfants Éliane, Laurent, Louis et Aurélie, Étienne Lambert et Gabriel Lessard; ses précieux amis : Diane Villeneuve et Louis Lapointe ainsi que " la gang "; de la famille Lambert : Patrick (Marthe Patry); de la famille Lessard : ses beaux-parents Rollande Cloutier et Jean-Marie Lessard, feu Odette, Josette (François Patry), feu Mario, Sylvain (Any Boily), Lucie (Simon Maheux), Martin (Guylaine Maheu) et Réjean (Bernadette Maheux). Il laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces des familles Lambert et Lessard ainsi que des cousins, cousines des familles Auclaire et Dallaire. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil (450, avenue St-Jean Baptiste, bureau 10, Québec, G2E 6H5) : https://www.operationenfantsoleil.ca/