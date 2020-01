GIROUX, Madeleine



À Québec, le 15 janvier 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Madeleine Giroux épouse de M. Jean-Guy Bouchard. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 14h à 16h50.et de là au columbarium F.-X. Bouchard inc. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses filles: Marie-Claude Bouchard (Christian Viel), Geneviève Bouchard (Patrick Simard); ses petits-enfants: Mathieu et Claudia Viel; son frère, ses sœurs et sa belle-sœur: Paulette, Hélène, Lucie, Yves (Johanne Gosselin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouchard: Marie-Berthe (feu Lucien Déry), Rita (feu Yves Latouche), Jean-René, Jeannine (Jacques Boily), Francine (Yvon Morin), Rolande (Denis Rhéaume), feu Marie (Georges Larouche), feu Jeanne D'Arc; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères Roger et Bertrand Giroux. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 av. Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au 1(888) 939-3333 / site internet : www.cancer.ca