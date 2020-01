Alex Nevsky : nouvelle vie, nouvel album et nouvelle tournée

Dans la foulée de la sortie, en novembre, de son quatrième album, Chemin sauvage, Alex Nevsky amorcera une tournée à travers le Québec le vendredi 24 janvier, au Grand théâtre de Québec. Pleins feux l’a rencontré.

En entrevue, il se confie sur sa vie de famille, à la campagne, où il goûte, avec sa fille et sa belle Vanessa, au plaisir de prendre le temps de vivre. Il parle également de son album, aux textes poétiques et aux sonorités pop. Parmi les thèmes qui l’ont inspiré : le voyage, la liberté, l’amour. Avec deux succès qui tournent dans les radios, un album qui « fait du bien », une vie de famille centrée sur l’essentiel et un retour sur la scène, c’est un artiste ressourcé, comblé et bien ancré que nous avons rencontré.

Billets et information : alexnevsky.ca