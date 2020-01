BLANCHETTE, Marcel



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Marcel Blanchette, survenu à son domicile le 9 janvier 2020, conjoint de Mme Rita Blanchet. Il était le fils de feu M. Armand Blanchette et de feu Mme Béatrice Vallières. Il demeurait à St-Apollinaire mais était natif de St-Étienne de Lauzon. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Rita Blanchet, ses trois filles: Johanne (Guy Bergeron), Nancy (Richard Pageau) et Suzie (Éric Lessard); ses petits-enfants: Mathieu Bergeron, Yannick Larose (Émilie Robitaille), Gabriel, Marina; les enfants de sa conjointe: Johanne Brûlé (Sylvain Payeur) Marcelin Brûlé (Diane Demers), Manon Brûlé (Gérald Laroche), Linda Brûlé (Gérard Therrien); les petits-enfants de sa conjointe: Simon, Mathieu, Vincent, Audrey, David, Sébastien et Raphael; la mère de ses enfants Madeleine Fréchette, ses frères et sa sœur: Fernand (Sylvie Lalonde ), André (Gracia Jean), Laurette (Pierre Boutin); ses belles-sœurs de la famille Blanchette: Gina Suarez, Jocelyne Filteau; ses beaux-frères et belle-sœur de la famille Blanchet. Il est allé rejoindre son fils Jean, sa petite-fille Marie-Ève, ses frères et sœurs: Florian, Gabrielle, Raymond, Bruno et Yvon. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout spécialement Vincent et Lysiane pour leur dévouement. La famille recevra les condoléances à la résidence funérairede 11h à 16h