Feu violent à Saint-Romuald : les pompiers songent à une fuite de gaz

Tout indique qu’une fuite de gaz suivie d’une explosion a causé le spectaculaire incendie de mercredi soir dans le parc industriel de Saint-Romuald à Lévis.

C’est l’hypothèse envisagée par le Service de la sécurité incendie de Lévis, a confirmé au Journal, vendredi, son directeur adjoint, Richard Amnotte.

«On tend vers une fuite potentielle du système au gaz naturel à l’intérieur du bâtiment et c’est autour de ça que l’on est en train de travailler. C’est la cause la plus probante associée au phénomène observé», a expliqué M. Amnotte.

Déjà, il est établi qu’une déflagration a précédé le virulent brasier, qui a presque entièrement rasé un immeuble commercial de grande superficie où logeaient une vingtaine d’entreprises, au 2269, 5e Rue.

«Comme dans les films»

Un témoin qui se trouvait près du bâtiment, Éric Desrochers, a d’ailleurs soutenu au Journal avoir vu cette explosion. Il décrit un souffle «puissant» qui a arraché la porte d’un garage, mais il n’a pas vu de flammes immédiatement.

«Ça a fait boom [...] comme dans les films», dit-il.

À leur arrivée sur les lieux, les premiers pompiers ont vu que cette porte était arrachée et une deuxième n’a pas tardé à être emportée par une autre impulsion.

«Pour arracher les portes de garage du cadrage, pour créer cet effet de souffle-là et que l’incendie prenne une ampleur si grande, si rapidement, il a fallu qu’il y ait une alimentation d’une substance qui permette de faire ça et ce qui est le plus probable, c’est la présence du gaz naturel», explique Richard Amnotte.

Si le garage où a eu lieu l’explosion était enveloppé d’un gaz inflammable, une source d’ignition, comme le système de chauffage ou un système électrique, aurait ensuite pu amorcer l’incendie.

Source

Des enquêteurs tentent maintenant de trouver la source de la présumée fuite de gaz et de déterminer ce qui pourrait en être la cause.

Comme c’était le cas jeudi, le geste criminel «n’est pas absolument exclu, mais il ne fait pas partie des hypothèses présentement», dit Richard Amnotte.

Pour l’instant, la thèse de l’accident est privilégiée. La puissance du feu et ce qu’il reste de l’immeuble rendent difficiles les investigations.

«On est toujours dans l’observation des signes. Est-ce que quelqu’un a été mal intentionné? Jusqu’à maintenant, nous n’avons pas d’indice que l’incident [ne] serait manifestement pas accidentel», précise le directeur adjoint du service des incendies.