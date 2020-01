Grande Allée: cette jeune femme recherchée pour une agression

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) veut localiser une femme d’une vingtaine d’années suspectée d’avoir blessé au visage une autre personne qu’elle ne connaissait pas, dans un restaurant de la Grande Allée, en octobre dernier.

Pour faire progresser son enquête dans ce dossier, le SPVQ a diffusé la description et l’image de la femme qu'il pense être l’auteure de l’agression, vendredi.

Selon le corps policier, elle aurait commis des voies fait à l’encontre d’une victime, apparemment une personne qui lui était inconnue, durant la nuit du 11 octobre 2019 dans un établissement situé au 580, rue Grande Allée Est, ce qui correspond à l'adresse du resto-bar Tony Beyrouth Cité.

La suspecte est une femme dans la vingtaine mesurant approximativement 5’6” (1,82 m) et pesant environ 160 lb (73 kg). Elle a les cheveux longs noirs, les yeux noirs et portait une longue robe verte et une veste noire au moment des faits.

Le SPVQ n’a pas donné d’autres précisions sur l’agression, sinon qu’elle aurait causé des lésions au visage de la victime.

La police demande d’appeler le 9-1-1 pour une intervention immédiate si la femme recherchée est aperçue.

Autrement, pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418 641-AGIR (2447) et pour les gens de l’extérieur de la ville de Québec, le 1‐888‐641-AGIR, sans frais. Le dossier en référence est le QUE-191011-053.