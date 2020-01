«Je n’ai même plus un crayon», lance un entrepreneur sinistré

Des entrepreneurs font face à un vrai casse-tête pour se reloger et encaissent de lourdes pertes matérielles à la suite du spectaculaire incendie dans le parc industriel de Saint-Romuald, à Lévis, mercredi dernier.

Dominic Beaulac a été stupéfait d’apprendre que, selon des témoins, c’est dans l’un des garages qu’il louait, à la porte 10 du 2269, 5e Rue, que serait survenue une explosion mercredi soir, déclenchant un puissant brasier dans la bâtisse où logeaient 25 PME. L’incendie n’a heureusement fait aucun blessé.

Le patron du Groupe DB, une entreprise de transport de 10 employés, mentionne qu’à son passage, quelques heures plus tôt, « tout était normal » dans ce local. D’ailleurs, « il n’y avait rien » de dangereux à cet endroit qui sert de salle de lavage pour les camions – seulement du savon !

Le service de la sécurité incendie de Lévis a confirmé, vendredi, qu’il privilégie l’hypothèse d’une fuite de gaz. Le cas échéant, le système de chauffage ou une autre source d’énergie aurait pu provoquer la déflagration. Les enquêteurs tentent de déterminer l’endroit d’où aurait pu provenir cette fuite et ce qui l’aurait causée.

Lourdes pertes

Depuis, au Groupe DB, c’est le branle-bas de combat pour remettre la compagnie sur ses rails. Dans l’incendie, deux camions (sur les sept qu’elle possède) et un bureau avec du matériel informatique et les dossiers de la clientèle sont partis en fumée. Il y en a pour plus de 250 000 $ de dommages, évalue sommairement M. Beaulac.

Heureusement, plusieurs de ses véhicules et de ses outils se trouvaient dans un autre local, qui a été préservé. À court terme, il doit quand même, à regret, laisser aller deux à trois travailleurs.

« Je n’ai même plus un crayon », lance-t-il, en parlant de son bureau où se trouvaient tous ses papiers. L’assurance ne remboursera pas tout, craint l’homme de 53 ans. C’est un « gros impact financier », mais il n’est pas question de fermer boutique et « on va passer au travers », poursuit-il.

« Ça donne une jambette », se désole l’homme, dont l’entreprise fondée il y a cinq ans commençait justement à bien se porter, après des temps plus difficiles.

« Un bout rough »

La Ville de Lévis a promis son aide pour relocaliser les entrepreneurs, mais ce n’est pas simple de trouver un endroit qui répond à leurs besoins spécifiques, dont beaucoup œuvrent en mécanique ou camionnage.

« Moi, j’ai fait le tour. Ce sont toutes de grosses bâtisses que tu loues à 45 000 $, ou bien ce sont des petites “affaires” où tu as de la misère à bouger. Ce n’est pas évident, les garages, il n’en mouille pas », dit Éric Desrochers, propriétaire de Transport CED, qui a finalement trouvé un local à Laurier-Station.

« C’est un bout rough, mais on va se rééquiper tranquillement », déclare de son côté le propriétaire de Transport Jadisthuso, Jacques Desrochers, qui a perdu un camion et trois véhicules dans le brasier, mais qui a quand même deux autres camions qui continuent de rouler, honorant des contrats.