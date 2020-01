Jean Charest et le grand malaise

Ce vendredi midi, l’ex-premier ministre du Québec, Jean Charest, s’est exprimé par la voix de son avocat.

En entrevue sur les ondes de RDI, Me Michel Massicotte, au nom de son client Jean Charest, est venu lancer essentiellement trois messages.

(Notons que Me Massicotte est celui qui a contacté le réseau pour aller y exprimer la perspective de son client, Jean Charest. Notons aussi que Jean Charest et Marc Bibeau, ex-argentier du PLQ, n’ont pas été accusés de quoi que ce soit.)

Premier message de son avocat: M. Charest n’aurait rien à voir avec le financement illégal du PLQ sous son règne.

Deuxième message: Lorsqu’il chef du PLQ, puis premier ministre, il n’aurait pas été au courant des gestes allégués de Marc Bibeau quant au financement illégal du PLQ. Ce faisant, il ne les aurait pas cautionnés non plus.

Troisième message: Parce qu’elle traîne depuis 2014, l’enquête Mâchurer de l’UPAC doit cesser. Citons Me Massicotte faisant référence ici à l’UPAC:

«Ça fait six ans. Six ans. Et on n’a pas encore réussi à trouver quoi que ce soit. Nous, nous attendons, nous espérons le résultat. Cessez cette enquête. Nous avons coopéré. Arrêtez de dire qu’on se cache ou quoi que ce soit. Nous avons offert notre coopération, mais cette coopération ne semble pas être réciproque.»

Comment décoder une telle sortie ?

De toute évidence, suite aux reportages sur le contenu troublant de mandats de perquisition contenant plusieurs extraits de témoignages d’ex-entrepreneurs alléguant qu’ils auraient été victimes sous l’ère Charest de pressions indues de la part de Marc Bibeau pour financer illégalement le PLQ, Jean Charest a senti le besoin pressant de dire quelque chose. Du moins, dans un premier temps, par la voix de son avocat.

Un besoin d’autant plus pressant que Jean Charest, selon des rumeurs persistances, s’apprêterait possiblement à annoncer sa candidature à la chefferie du Parti conservateur du Canada (PCC) dès la semaine prochaine. S’il se lance, il devra alors en répondre lui-même publiquement.

Lorsque son avocat, parlant au nom de son client, demande à l’UPAC de cesser son enquête – ou qu’il en exprime tout au moins le souhait bien senti -, un immense malaise nous envahit.

Après tout, un ancien premier ministre n’a pas à télégraphier à un corps policier - qu’il avait d’ailleurs lui-même créé -, de cesser une enquête, quel qu’elle soit. Pis encore, dans la mesure où il se présenterait à la chefferie conservatrice, une telle sortie s’explique difficilement autrement que par des motifs politiques d’intérêt personnel. Comme si l’UPAC devait nettoyer l’ardoise du passé politique de M. Charest pour lui faciliter son retour en politique fédérale.

Surtout, la demande de «cesser» l’enquête Mâchurer semble faire fi du respect le plus élémentaire pour l’indépendance du pouvoir policier.

Autre problème. Sur le plan strictement politique – et non pas juridique -, si Jean Charest se porte candidat à la chefferie conservatrice, comme je l’expliquais en chronique ce matin, parce qu’il est question d’éthique, c’est le PCC lui-même qui, par ricochet, en pâtirait le plus.

Sans compter que les éventuels adversaires de M. Charest dans la course ne se priveraient sûrement pas de s’en servir comme munitions contre M. Charest. Bref, les questions entourant l’ère Charest risquent de devenir une distraction pendant la campagne à la chefferie.

Côté dommages collatéraux, ajoutons également le PLQ, que M. Charest a dirigé pendant 14 ans, dont trois mandats consécutifs au pouvoir. S’il se lance à la chefferie du PCC, les allégations sur son règne ne disparaîtront pas. Bien au contraire. Elles en gagneront d’autant plus de visibilité.

Après leur défaite électorale historique de 2018 et à l’aube de leur propre course à la chefferie, les libéraux du Québec ont-ils vraiment besoin de se faire replonger en plus dans leurs pires souvenirs politiques?