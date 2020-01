Le Chant des Noms : une nouvelle production du réalisateur François Girard

Basé sur le roman éponyme de Norman Lebrecht, The Song of Names, encensé par la critique, le film est maintenant à l’affiche dans tous les cinémas.

Pleins feux a rencontré le réalisateur, François Girard, qui nous a livré Le Violon Rouge et qui renoue avec l’une des grandes passions de sa vie : la musique. Le film raconte l’histoire de Martin et Dovidl, deux amis qui grandissent ensemble pendant la Seconde Guerre mondiale. Dovidl, violoniste prodige, disparaît subitement juste avant de livrer sa toute première performance. Plusieurs années s’écoulent et Martin entreprend de retrouver son ami. À la fois fresque historique, ode à la musique et célébration de l’amitié et de la fraternité, c’est un film à voir.

En entrevue, François Girard nous explique de quelle façon il a travaillé avec les acteurs qui ont campé le rôle de Martin et Dovidl jeunes et adultes, alors que ceux-ci ne se côtoyaient pas « physiquement » sur le plateau. Il a également parlé de sa collaboration avec une équipe de premier ordre, dont Howard Shore, compositeur et musicien oscarisé et acclamé aux Grammy Awards. « Howard a déterré ce qu’on aurait chanté dans les synagogues en 1951 à Stoke New Hampton, en Angleterre, dans une synagogue improvisée chez les Juifs polonais », a-t-il notamment souligné.

Ne manquez pas l’entrevue, samedi, à l’émission.