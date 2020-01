Le Drakkar veut poursuivre dans la même voie

De retour à domicile après un voyage productif dans les Maritimes, le Drakkar de Baie-Comeau retrouvera ses partisans, demain après-midi, quand il recevra les Cataractes de Shawinigan sur la patinoire du centre Henry-Leonard.

Victorieux deux fois sur trois dans l’est du pays et détenteurs d’un dossier favorable de 4-1 depuis le début de l’année 2020, les Nord-Côtiers reviennent à la maison pour une courte série de deux parties.

Après les visiteurs de la Mauricie, les Saguenéens de Chicoutimi s’amèneront en ville dimanche après-midi. Les deux rivaux de la division Est se retrouveront, mercredi prochain, au centre Georges-Vézina.

Les membres de l’équipage ont profité des derniers jours pour bien récupérer et peaufiner certains aspects individuels et collectifs. « Avec le calendrier serré, cela fait du bien de pouvoir tenir quelques entraînements consécutifs et les joueurs se sont bien comportés », a commenté le pilote Jon Goyens.

Tout en dosant bien la durée et l’intensité des séances de travail, l’entraîneur-chef espère voir son club maintenir le même rythme déployé au cours des récents mois d’activités.

Match du 23 octobre

Depuis le 23 octobre dernier, le Drakkar a disputé 28 rencontres durant lesquelles il a compilé un dossier fort respectable de 17-9-2 pour une récolte globale de 36 points.

Goyens et ses adjoints ont bien aimé ce qu’ils ont vu au cours de cette séquence positive. « Le début de saison n’a pas été facile, mais il y a eu ce déclic à Québec avec un gain de 5-1. Les joueurs ont commencé à y croire. Outre un match ou deux, ils ont compétitionné à chaque partie et l’objectif est de poursuivre dans la même voie », a répété le dirigeant.

En bref

Le gardien de but Lucas Fitzpatrick sera devant le filet du Drakkar, qui a remporté deux des trois affrontements face aux Cataractes cette saison...Victime d’une fracture à un doigt lors du récent périple au Nouveau-Brunswick, l’attaquant Antoine Rochon a été opéré et sera à l’écart de la compétition pour une période de quatre à six semaines.