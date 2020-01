Le géant Amazon s’intéresse aux camions électriques québécois

La Compagnie Électrique Lion discute avec le numéro un mondial du commerce en ligne Amazon, qui veut se doter d’une flotte de camions 100 % électriques, a appris Le Journal.

« Lion est en discussion avec Amazon, qui veut avoir ses propres véhicules électriques de livraison », a confié au Journal une source de l’industrie près de la PME de Saint-Jérôme.

L’appétit pour les camions québécois de Lion est tel que des dirigeants d’Amazon auraient même fait le voyage au Québec pour visiter ses installations, a avancé une autre source au fait du dossier.

Photo d'archives, Chantal Poirier

Fondée en 2008 par Marc Bédard, La Compagnie Électrique Lion emploie plus de 250 personnes. Son premier actionnaire (non majoritaire) est Énergie Power, filiale de Power Corporation, son deuxième est Marc Bédard, et son troisième, le fonds XPND Croissance, dont l’associé principal est Alexandre Taillefer.

Pas de commentaire

Au cours des dernières années, La Compagnie Électrique Lion a développé des autobus scolaires 100 % électriques, dont plus de 200 ont trouvé preneur en Californie.

En novembre dernier, Québec a injecté 7,9 millions de dollars dans la compagnie pour appuyer son projet d’ambulances et de camions urbains avec 400 kilomètres d’autonomie.

Aujourd’hui, Lion espère séduire de gros joueurs comme Amazon, qui vient de commander 100 000 fourgons électriques de l’américaine Rivian pour réduire son empreinte carbone.

Basée au Michigan, Rivian joue du coude dans l’industrie. Elle vient de conclure une ronde de financement de 700 millions $ US (912 M$ CA), menée par Amazon, après avoir mis la main sur 500 millions $ US (652 M$) de Ford.

Joint par Le Journal, le PDG de Lion, Marc Bédard, n’a pas voulu dire s’il était ou non en discussion avec l’entreprise de Jeff Bezos. « Personne chez Lion ne peut confirmer les noms des clients potentiels dans les processus qui ne sont pas publics », s’est-il limité à dire.

Amazon n’a pas voulu non plus commenter le dossier.

♦ Jeff Bezos a promis, en septembre dernier, que son groupe atteindrait la neutralité carbone en 2040.