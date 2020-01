Le Phénix champion

Bravo au Phénix, Bantam B, qui a remporté, le 15 décembre 2019, le Challenge Académie Bantam B de Magog.

Le Phénix porte le logo de CBIO (Côte de Beaupré, Île d’Orléans) mais l’équipe est composée de joueurs en provenance de l’association de CBIO et de Hockey Beauport. Félicitations également aux entraîneurs (Dominic Denis, entraîneur-chef, et ses adjoints : André-Yves Jolin, Christian Perreault, Guy Pichette et Pierre-Yves Cossette) qui proviennent aussi des deux associations, pour leur dévouement qui a contribué au succès de l’équipe.

Nouveaux associés chez LEMAYMICHAUD

Photos courtoisie

La firme LEMAYMICHAUD m’annonce l’ajout de dix nouveaux associés dans ses rangs, portant ce nombre à 23 au total. C’est le désir de préparer la relève et de gérer la croissance qui aura motivé l’entreprise à presque doubler son équipe d’associés. Fondée en 1979, la firme LEMAYMICHAUD est un acteur important de la scène architecturale, du design d’intérieur et du branding au Québec. Son équipe de 125 professionnels qualifiés a travaillé à la réalisation de nombreux projets partout au Canada. La firme compte aujourd’hui des bureaux à Québec, Montréal et Ottawa. De gauche à droite, sur la photo du haut : les architectes Jonathan Pelletier, Hugues Voisine et Philippe Blais, la designer Annie-Claude Gilbert et l’architecte Matthieu-Nicolas Devito. Sur la photo du bas : Marie-Ève de Chantal, Laurent Dieval et Anne-Marie Boulianne, architectes, la designer Ève Morin et l’architecte Valérie Soucy.

Du nouveau chez Hill+Knowlton Stratégies

Photo courtoisie

Bravo à Pierre Tremblay (photo) qui a été nommé récemment vice-président affaires publiques et gouvernementales chez Hill+Knowlton Stratégies (H+K). Cumulant près d’une dizaine d’années d’expérience en politique québécoise, il occupait jusqu’à tout récemment la fonction stratégique de directeur de cabinet adjoint du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, François Bonnardel. Sa nomination chez H+K prend effet immédiatement.

La partie n’est pas terminée

Photo courtoisie

De Marque m’annonce sa collaboration à la création et à la mise en vente de la version numérique du livre La partie n’est pas terminée (photo) de Jean-Pierre D’Auteuil et Jean-Philippe Otis, une anthologie retraçant l’histoire du Tournoi international de Hockey Pee-Wee de Québec, ainsi que de sa traduction anglaise, The Game Is Not Over. Disponible exclusivement en format numérique, le livre peut être acheté dès maintenant sur tournoipeewee.cantookboutique.com au prix de 29,99 $. La partie n’est pas terminée raconte l’histoire de ce prestigieux événement qui a permis à des millions d’amateurs de hockey de voir à l’œuvre les grands joueurs d’hier et les vedettes d’aujourd’hui. Statistiques, anecdotes, moments marquants, et plus de 400 photos, ce livre retrace avec détail l’histoire de cet événement incontournable du sport québécois.

Anniversaires

Photo courtoisie

Michel Duclos (photo) de Michel Duclos et Associés, courtier immobilier agréé, 63 ans... Victor Lafrance, vice-président ressources humaines chez Immostar Inc, à Québec, 63 ans... Jean Turcotte, de chez Évaluation Jean Turcotte, 63 ans... Sylvie Testud, actrice française, 49 ans... Michelle LaVaughn Robinson, Obama, avocate américaine, épouse du 44e président des États-Unis d’Amérique, Barack Obama, 56 ans... Jim Carrey, acteur d’origine canadienne, 58 ans... Bernard Fortin, comédien québécois, 63 ans... Françoise Hardy, chanteuse française, 76 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 17 janvier 2019. Dr Fernand Labrie (photo), 81 ans, éminent chercheur et médecin de Québec et ancien directeur scientifique du Centre de recherche du CHUL... 2017. Pascal Garray, 51 ans, dessinateur et scénariste belge qui a dessiné les Schtroumpfs pendant 26 ans... 2016. Mike Sharpe, 64 ans, lutteur professionnel canadien (Iron Mike)... 2015. Maurice Dumas, 87 ans, député d’Argenteuil-Papineau (Bloc québécois) de 1993 à 2000... 2015. Donald Harron, 90 ans, acteur canadien... 2014. Francine Lalonde, 73 ans, ancienne députée bloquiste (1993-2011)... 2013. James Hood, 70 ans, pionnier du Mouvement des droits civiques aux États-Unis... 2011. Keith Davey, 84 ans, homme politique canadien, sénateur... 2010. Erich Segal, 72 ans, romancier et scénariste américain... 2008. Bobby Fischer, 64 ans, joueur d’échecs américain... 2008. John McHale, 86 ans, premier président des Expos de Montréal... 2006. Dr Pierre Grondin, 80 ans, le père de la cardiologie au Canada... 1947. Jean-Marie-Rodrigue Villeneuve, 63 ans, cardinal archevêque de Québec.