Les mains d’Edwige au moment de sa naissance, à l’affiche à la Bordée

Les mains d’Edwige au moment de sa naissance, de Wajdi Mouawad, est à l’affiche à La Bordée jusqu’au 8 février.

Dans cette pièce qui se joue à la manière d’une tragédie, les parents d’Edwige organisent une cérémonie funéraire pour souligner la mort d’Esther, leur autre fille, disparue depuis 10 ans et dont le corps n’a jamais été retrouvé. Ils en profitent pour faire payer les gens afin qu’ils puissent voir un véritable miracle : de l’eau pure qui sort des mains d’Edwige quand elle prie. Celle-ci refuse de se prêter à ce cirque. Pleins feux a rencontré le metteur en scène Jocelyn Pelletier et Marianne Marceau-Gauvin, qui incarne Edwige. Ils ont parlé de la démarche artistique qu’ils ont suivie pour produire cette pièce.

En entrevue, le metteur en scène a entre autres parlé de la façon dont il a travaillé sur les textes pour les rendre plus proches de la langue québécoise, à partir de sa lecture personnelle avec ses sonorités québécoises. Il s’est aussi dit très privilégié d’avoir la chance de mettre en scène un texte d’un des dramaturges phares du Québec. « Je me sens extrêmement choyé d’avoir pu faire ça, puis justement d’avoir pu y apporter mon regard, qui, je pense, ne dénature pas la pièce et qui, au contraire, l’amène à notre époque. C’est un théâtre assez viscéral, assez visuel », a-t-il déclaré.

Pour sa part, Marianne Marceau-Gauvin a souligné le fait que les thèmes abordés dans cette pièce tout à fait hors normes sont universels et incontournables. « Ce sont des thèmes essentiels. On parle de la vie, de la naissance, de la mort, de la pression sociale, de la liberté, souligne-t-elle. Sinon, sur le plan esthétique, c’est un spectacle qui est très frappant et qui sort des sentiers battus. C’est une proposition surprenante pour le texte. Moi, je ne m’attendais pas du tout à ça. »

